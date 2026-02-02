Trend
Aşk hayatında yeni bir sayfa! Buse Terim'den çok konuşulacak ilişki açıklaması: "Karşıma eşi benzeri olmayan biri çıktı"
Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürpriz bir şekilde yeni aşka yelken açtığını duyuran Buse Terim, taze ilişkisiyle gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni aşkını gözlerden uzak yaşayan Terim son olarak ilişkisi hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı...
Giriş Tarihi: 02.02.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 11:46