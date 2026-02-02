Aşk hayatında yeni bir sayfa! Buse Terim'den çok konuşulacak ilişki açıklaması: "Karşıma eşi benzeri olmayan biri çıktı"

"KARŞIMA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİRİ ÇIKTI"

Terim takipçisinin sorduğu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna içten bir cevap vererek şunları söyledi: "Çok teşekkür ederiz, her şey gayet güzel gidiyor. Özelin, özel kalmasını seviyorum; bu yüzden her anı paylaşmayı tercih etmiyorum. Yaşı sorulmuş, aynı yaştayız. Baby On The Fest'te tanıştık. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor… Hem de çok güzel ediyor.

Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum. Allah isteyen herkese nasip etsin " Terim'in yeni aşkı hakkında yaptığı açıklamalar magazin dünyasında ses getirdi.