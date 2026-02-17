Trend Galeri Trend Magazin Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i de zamana yenilmeyenlerden! Zerrin Tekindor’un paylaşımları büyüledi: 'Bihter bile bu kadar genç kalamazdı'...

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i de zamana yenilmeyenlerden! Zerrin Tekindor’un paylaşımları büyüledi: 'Bihter bile bu kadar genç kalamazdı'...

Aşk-ı Memnu'nun üzerinden yıllar geçse de oyuncuları gündemden düşmüyor. Dizide disiplinli ve asil duruşuyla hafızalara kazınan Matmazel Deniz karakterine hayat veren usta oyuncu Zerrin Tekindor, son paylaşımlarıyla adeta yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 16:46
61 yaşındaki başarılı oyuncu ve ressam Zerrin Tekindor, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyüledi.

Fit görüntüsü ve her daim şık tarzıyla dikkat çeken Tekindor'un karelerine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"BİHTER BİLE BU KADAR GENÇ KALAMAZDI"

Takipçileri, Tekindor'un asaletine ve formuna övgüler yağdırırken, yapılan bir yorum sosyal medyanın diline düştü.

Dizideki rakibi Firdevs Hanım ve kızı Bihter'e gönderme yapan hayranları, "Bihter bile bu kadar genç kalamazdı" ve "Zamana yenilmeyen tek isim Matmazel" şeklinde yorumlarda bulundu.

Dizideki "Matmazel" karakterinin o duruşunu gerçek hayatına da taşıyan Tekindor, adeta "yaş sadece bir sayıdan ibarettir" dedirtiyor.

Aradan geçen yıllara rağmen hala sanki hiç yaş almamış gibi görünen oyuncu akıllara yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtan diğer ünlü isimleri getiriyor...

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel adeta yıllara meydan okuyor.

Şimdilerde 43 yaşında olan ünlü isim, hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti.

Yılmazel, kamera önünden arkasına geçiş yapan oyunculardan oldu.

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı.

Başarılı oyuncu tiyatro ve seslendirme ile ilgileniyor.

Yılmazel'e "Yıllarda meydan okuyorsun", "Hâlâ çok yakışıklısın" yorumları yağdı.

Öte yandan geçen aylarda Paşhan Yılmazel Hayat Bilgisi dizisindeBarbie karakterini canlandıran rol arkadaşı İpek Erdem ile bir araya gelmişti.

Yıllardır değişmeyen yüz hattı ve fit haliyle sık sık botoks yaptırdığı iddia edilen ünlü sanatçı, bu konudaki merakı giderecek açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen sorular üzerine sessizliğini bozan Peker, yüzünde herhangi bir işlem olmadığını vurguladı.

40 YAŞINDAYKEN DE SORULUYORDU!

Şarkıcı, özellikle 63 yaşında olmasına rağmen kırışıklığının bulunmamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey yaptırmıyorum. Bu tamamen genetik bir durum. 40 yaşındayken de aynı sorular soruluyordu, bugün 63 oldum hala soruluyor. Artık bu konuya son noktayı koyalım; bir daha sorulmasın."

"YÜZÜMÜ HİÇ GERDİRMEDİM"

Sosyal medyada yayılan "estetik harikası" yorumlarını samimiyetle karşılayan Hakan Peker, doğal bir yaşlanma sürecinde olduğunu belirtti. Yüz gerdirme veya medikal estetik müdahalelere ihtiyaç duymadığını söyleyen sanatçı, "Ben böyleyim, genç gösteriyorum. Herhangi bir operasyona ihtiyacım da yok. Umarım merakları gidermişimdir," diyerek tartışmaları kapattı.

Dans Pistlerinden Zirveye: Hakan Peker Kimdir?

5 Şubat 1961'de İstanbul'da doğan Hakan Peker, sanat kariyerine müzikten önce dansla başladı. 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birincilik elde ederek yeteneğini kanıtlayan sanatçı, Seyyal Taner gibi isimlerle çalıştı.

1989 yılında yayınladığı "Bir Efsane" albümüyle müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Peker, 1990'daki "Camdan Cama" albümüyle pop müziğin sarsılmaz isimlerinden biri haline geldi.

Kariyeri boyunca "Ateşini Yolla" ve "Kelimeler Yetmez" gibi kültleşmiş eserlere imza atan sanatçı, hem sesiyle hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle hayranlarını etkilemeye devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA "ESTETİK" ÇIKIŞIYLA GÜNDEM OLAN BİR DİĞER İSİM DE ESRA CEYHAN OLMUŞTU!

90'lı yılların televizyon izleyicisinin hafızasında güçlü bir yer edinen Esra Ceyhan, uzun bir aranın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Bir döneme damga vuran "A'dan Z'ye" programıyla tanınan ve özellikle gündüz kuşağında farklı formatıyla dikkat çeken Ceyhan, ekranlardan uzak bir yaşam sürmesine rağmen takipçilerinin ilgisini kaybetmiş değil.

ATV ekranlarında yayınlanan programıyla adından sıkça söz ettiren Esra Ceyhan, aynı zamanda Orhan Gencebay'ın yıllarca konuşulan "Dil Yarası" klibinde yer almasıyla da popüler kültürde iz bırakmıştı.

56 yaşındaki sunucu, televizyon kariyerine ara verdikten sonra daha çok sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı tercih ediyor. Son olarak paylaştığı güncel fotoğrafları ise kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ceyhan'ın doğal görünümü, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Paylaşımlarının altına yapılan yorumlarda takipçileri, genç ve dinamik görüntüsünün sırrını merak etti.