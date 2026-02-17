Trend
Galeri
Trend Magazin
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i de zamana yenilmeyenlerden! Zerrin Tekindor’un paylaşımları büyüledi: 'Bihter bile bu kadar genç kalamazdı'...
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i de zamana yenilmeyenlerden! Zerrin Tekindor’un paylaşımları büyüledi: 'Bihter bile bu kadar genç kalamazdı'...
Aşk-ı Memnu'nun üzerinden yıllar geçse de oyuncuları gündemden düşmüyor. Dizide disiplinli ve asil duruşuyla hafızalara kazınan Matmazel Deniz karakterine hayat veren usta oyuncu Zerrin Tekindor, son paylaşımlarıyla adeta yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 16:46