Aşk acısı onu bitirdi, sokaklara düştü... Rıza Tamer'in hayatı meğer dram doluymuş...

Müzik dünyası, Rıza Tamer'den gelen acı haberle yasa boğuldu. Muğla'daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aşk acısıyla zor günler geçirdiği bilinen, bir dönem sokaklarda yaşayan ve kimsesizler yurdunda büyüyen Tamer'in, sesiyle yakaladığı şöhretin ardında dram dolu bir hayat hikayesi olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.04.2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 14:26
Popstar yarışmasıyla tanınan ve "Benden Sonra" adlı şarkısıyla adından söz ettiren sanatçı Rıza Tamer'den acı haber geldi. Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katıldığı bir televizyon programında ise müzik kariyerine uzanan yolculuğunu kendi sözleriyle anlatmıştı.

Rıza Tamer, katıldığı programda hayatının en zor dönemlerini samimi ifadelerle anlattı. Aşk evliliği yaptığını ve eşini çok sevdiğini dile getiren Tamer, pandemi sürecinde yaşadıkları maddi sıkıntıların ilişkilerini yıprattığını söyledi. Zamanla yollarının ayrıldığını belirten sanatçı, bu ayrılığın ardından derin bir aşk acısı yaşadığını ifade etti.

"Ben aşk evliliği yaptım, severek evlendik. Eşim de beni çok severdi, sağ olsun. Evlendim, iki gün sonra korona oldu. Toplum olarak öyle bir pandemi atlattık. Elhamdülillah üstesinden geldik. restoranlar kapandı. Evde oturuyoruz hanımla beraber böyle ikimiz. Ondan sonra birbirimize bakıyoruz. Babam o zaman bir 500 lira gönderdi. Onunla geçindik.

AŞK ACISIYLA SOKAKLARA DÜŞTÜM

Ne yapacağız? Altınları yedik yani. Ondan sonra, maymun gözünü açtıktan sonra, aşk bittikten sonra o yollarını ayırmak istedi aşkla. Ben üç yıl oldu, elhamdülillah, eşimden başka bir kadına dokunmadım.

Evlendi kendisi. Allah mesut mutlu etsin. Evet. Allah mesut mutlu etsin. Yani aslında o süreç işte o şekilde devam etti. Ve sonrasında ben bir aşk acısıyla sokaklara düştüm. Bu yavaş yavaş oldu tabii, hemen olmadı. Ankara'da 15 sene çalıştım. Yavaş yavaş iş gücüm kalmadı artık. Ondan sonra ilk sokaklara Ankara'da düştüm.

KARACİĞERİN BİTME NOKTASINA GELDİ

Betonlarda yata yata böbreklerimi üşüttüm, midemi üşüttüm. Karaciğerin bitme noktasına geldi. Önemli değil. Onların tedavisi var. Ama aşk acısının tedavisi yok. Bir yerin kanıyor ama. Neren kanıyor acaba? Kan kaybediyorsun, bulamıyorsun... Öyle yapayalnız bir şekilde sokaklarda gezmeye başlıyorsun.

"EN DİPTEN EN TEPEYE ÇIKTIM"

Elhamdülillah ki bu ülkenin güzel insanlarıyla tanışma fırsatım oldu sokaklarda. Beni yedirdiler, içirdiler, giydirdiler. Adana'da, Antalya'da, Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da. İnanmayanlar varsa, Rıza Tamer gariban edebiyatı yapıyor diyenler varsa İstanbul Kimsesizler Evi'nde kaydım vardır. Gitsinler, baksınlar. Ben bunu sadece şunun için anlatıyorum. Dipten, en dipten bir insan nasıl tepeye çıkar onu anlatıyorum. Gençlerimize örnek olsun"

Kimsesizler evinde kaldığını da açıklayan sanatçı, en dipten zirveye uzanan hikayesini gençlere örnek olmak için anlattığını söyledi.

Düzenli kullandığı ilaçları aldıktan sonra 16 Nisan akşamı dinlenmek üzere sırtüstü uzanan Tamer, kısa süre sonra aniden fenalaştı. Bulantı yaşadığı ve ardından solunum sıkıntısı çektiği öne sürülen sanatçı için yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uykusunda tıkanan Tamer'den kahreden haber geldi. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"ŞOKTAYIM"

Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.

DENİZ SEKİ'DEN YÜREK BURKAN VEDA!

Hayatını kaybeden sanatçının ardından duygularını dile getiren ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaptığı paylaşımla Tamer'in zorlu yaşam mücadelesine ve yarım kalan hikayesine dikkat çekti. Seki, dostunun hayat yolculuğuna kalpten tanıklık ettiğini vurgularken, paylaşımıyla takipçilerinin yüreğini burktu. Seki paylaşımında şu notu düştü:

"Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı… Rıza Tamer'i kaybetmişiz. Ah Rıza acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek… Ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek… Bazı hikayeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek…Huzurla uyu."

RIZA TAMER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rıza Tamer, 2004 yılında ekranlara gelen Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonuyla adını duyurdu. Yarışmada sergilediği güçlü performansı sayesinde finale kalmayı başardı ve üçüncü oldu.

Yarışma dönemi ve sonrasındaki konserleri sayesinde özellikle Anadolu'nun birçok ilinde büyük bir hayran kitlesi edindi.

RIZA TAMER'İN MÜZİK KARİYERİ

Popstar sonrası Rıza Tamer, uzun süre sahne programları, düğünler, konserler ve özel etkinliklerde şarkı söyleyerek müziğe devam etti.

Ancak yarışma sonrası medyada çok fazla yer almadı. Bunun en önemli nedeni, piyasaya sürülen albüm ya da single sayısının sınırlı olmasıydı. Türkiye'de müzik piyasasının zorlu koşulları, maddi imkansızlıklar ve prodüksiyon desteği eksikliği Tamer'in uzun süre geri planda kalmasına neden oldu.

Tamer'in 2025 yılında çıkardığı "Benden Sonra" isimli şarkı, bu sessizliği bozan ve ona yeniden popülerlik kazandıran bir proje oldu.

"BENDEN SONRA" ŞARKISI NEDEN BU KADAR SEVİLDİ?

"Benden Sonra", Rıza Tamer'in kendi hayat hikayesinden, yaşadığı acılardan ve içsel kırılmalarından beslenen bir eser.

Şarkı sözleri, özellikle boşanma süreci ve sonrasındaki çöküşü yansıtırken melodik altyapısı da derin bir duygusallık barındırıyor.

Kısa sürede yüz binlerce dinlenmeye ulaşan parça, özellikle genç dinleyiciler arasında çok paylaşıldı. Tamer'in sahici ve kırılgan vokali, şarkının dinleyene doğrudan ulaşmasını sağladı.

Sosyal medyada binlerce kişi, şarkı sözlerini kendi hayat hikayesiyle bağdaştırarak paylaşımlar yaptı. Bu etkileşim, "Benden Sonra"yı yalnızca bir şarkı değil, bir duygu manifestosu haline getirdi.