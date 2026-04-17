Aşk acısı onu bitirdi, sokaklara düştü... Rıza Tamer'in hayatı meğer dram doluymuş...
Müzik dünyası, Rıza Tamer'den gelen acı haberle yasa boğuldu. Muğla'daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aşk acısıyla zor günler geçirdiği bilinen, bir dönem sokaklarda yaşayan ve kimsesizler yurdunda büyüyen Tamer'in, sesiyle yakaladığı şöhretin ardında dram dolu bir hayat hikayesi olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.04.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 14:26