Aşk tohumlarını böyle atmış... Alişan ve Buse Varol'un tanışma hikayesi kalpleri eritti: "Hayatımın en uzun senaryosunu buldum"
Başarılı şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, 2018 yılında mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu aile hayatlarıyla magazin gündeminde yer alan çiftin şimdi de nasıl tanıştıkları merak konusu oldu. Meğer aşkın tohumlarını ilk atanın Alişan olduğu ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 24.08.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:06