Aşk tohumlarını böyle atmış... Alişan ve Buse Varol'un tanışma hikayesi kalpleri eritti: "Hayatımın en uzun senaryosunu buldum"

Başarılı şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, 2018 yılında mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu aile hayatlarıyla magazin gündeminde yer alan çiftin şimdi de nasıl tanıştıkları merak konusu oldu. Meğer aşkın tohumlarını ilk atanın Alişan olduğu ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 24.08.2025 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:06
Güçlü sesi ve başarılı kariyeri ile adından sıklıkla söz ettiren Alişan, 2018 yılında oyuncu olan Buse Varol ile hayatını birleştirmişti.

İkili evliliklerinde 2019'da oğulları Burak, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Şimdilerde magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol'un nasıl tanıştığı ise sevenleri tarafından merak edildi.

AŞK TOHUMLARINI BÖYLE ATMIŞ...

Alişan, eşi Buse Varol'u ilk kez aynı dizide rol aldıkları sette gördü. Toplantı sırasında yan yana oturan ikiliden Alişan, Buse Varol'u oldukça beğendi.

Hatta toplantının ardından rejiyi arayarak 'Oyuncu kadrosunda kimler var?' diye sordu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Buse Varol'u ekledi ve ikili ilk kez orada iletişime geçti.

Dizi devam ederken ilişkileri başlayan ünlü çift, aşklarını ise dizinin oyuncuları için kurulan bir grupta açıkladı.

"HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSUNU BULDUM"

Dizinin kısa sürmesine rağmen Alişan, bu süreci şu sözlerle anlattı: 'Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum...'

Bakın diğer mutlu çiftler aşk hayatlarına nasıl adım atmış...

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel yaşamı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü.

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN TANIŞMA HİKAYESİ

Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyledi. Tanışma anını şu sözlerle anlattı:

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."

Bu ilk karşılaşma kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Aralarındaki 9 yaş farkı, çiftin o dönem magazin basınında en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARETİ ONUNLA OLMAKTI"

İlişkilerinin başında birçok kişinin "uzun sürmez" dediğini hatırlatan Pınar Altuğ, eleştirilere aldırış etmediklerini belirtti:

"Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı."

2008 yılında nikâh masasına oturan çift, bugün 17 yıllık evli ve 19 yıldır birlikte. Bu mutlu evlilikten Su adında bir kız çocukları bulunuyor. Çift, aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

PINAR ALTUĞ'UN İLK EVLİLİĞİ VE PİŞMANLIĞI

Ünlü oyuncu, programda geçmişine dair dikkat çeken bir itirafta da bulundu. 2000 yılında iş insanı Umut Elçi ile evlenmiş ancak bu evlilik üç yıl sürmüştü. Altuğ, bu ilişkiyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim."

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYAN BİR ÇİFT

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yıllar boyunca medyanın ve sosyal medyanın merceğinde olsa da, kendi doğrularına göre yaşamayı tercih ediyor. Altuğ, "Sen yaptığın şeyden eminsen, kimseye hesap vermek zorunda değilsin" diyerek, özel hayatlarındaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Bugün hâlâ aşk dolu birliktelikleriyle örnek gösterilen çift, Türk magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atmış durumda.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kayahan, 1990'ların sonunda İpek Açar ile evlendi; ancak evlilikleri, Kayahan'ın 2015 yılında kanserden vefatının ardından son buldu.

İpek Açar, aradan geçen 4 yılın ardından ise müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına otumuştu.

Çift, 2023 yılında ise oğulları Ömer Alp'i kucaklarına almışlardı.

EŞİYLE TANIŞAM HİKAYESİ OLAY OLDU!
Açar son olarak eşiyle nasıl tanıştıklarını katıldıkları bir programda anlattı.

"İYİ Kİ DOĞDUN KAYAHAN KONSERİNDE TANIŞTIK"

Açar, "İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben konseri senfonik olarak yapmak istedim ve İskender Paydaş 'Alper var çok yetenekli o kalkar bunun altından ancak, bunlar çok kolay şarkıları değil, senfonik aranjelerinin yapılması ve yazılması lazım, ben sizi tanıştırayım, ben de olurum orkestranın içinde ama Alper orkestrayı yönetsin ve aranjeleri yapsın" dedi. İskender tanıştırdı beni'. ifadelerini kullandı.

"BENİM KALBİM KAYAHAN'LA DOLU"

Ünlü şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Benim kalbim Kayahan'la dolu, o hayatta olmasa bile bir tane evladımız var, çok özel bir 22 yıl paylaştık ve çok zorlu da bir süreçti. Konser bitti, stres bitti, biz telefonda konuşmaya başladık.

Değişik hisler kıpırdamaya başladı. Arkadaşlığımız bir süre devam etti, sonra aşka dönüştü Alper'e çok teşekkür ediyorum.

Benim gibi çocuğu olan, eşlerini kaybetmiş ve benim hayatım bitti gibi bakan insanların, yeniden ayağa kalkabileceği, güzelliklerin hayatınıza girebileceğinin kanıtıyım ben.

Bu da Allah'ın nasibi diyorum ben. Tesadüfler eseri karşılaştık, mucize diyorum ben. "

Peki Özcan Deniz'in eşiyle nasıl tanıştığını biliyor musunuz?

'Sevdanın Rengi' 'Derin Duygular' 'Dön Desem' ve 'Nasip Değilmiş' şarkılarıyla bir döneme damga vuran Özcan Deniz eşi eski eşi Feyza Aktan'dan boşandıktan birkaç yıl sonra, İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu.