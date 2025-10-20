Trend Galeri Trend Magazin Aşk tohumlarını böyle atmış... Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner bakın nasıl tanıştı! İlk adımı atan...

Yabancı pop müziğin güçlü isimlerinden olan Dua Lipa ve uzun zamandır birlikte olduğu nişanlısı Callum Turner, aşklarına tam gaz devam ediyor. Callum Turner son olarak nişanlısıyla nasıl tanıştıklarını anlattı. Bakın ünlü çiftin aşkın tohumlarını nasıl atmış...

Giriş Tarihi: 20.10.2025 16:37
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Callum Turner ile magazin gündeminden düşmüyor.

Popüler çift, aşklarını gözler önünde yaşamaya devam ediyor.

AŞK TOHUMLARINI BÖYLE ATMIŞ..

Turner, son olarak nişanlısı Dua Lipa ile nasıl tanıştığını The Sunday Times'a anlattı. Ünlü aktör, Los Angeles'ta yan yana oturdukları sırada aynı kitabı okuduklarını fark ettiklerini söyledi.

Turner, "İlk bölümü yeni bitirmiştim. Bunu ona söylediğimde bana baktı ve 'Ben de ilk bölümü yeni bitirdim' dedi. Ben de 'Demek aynı sayfadayız' dedim" sözleriyle o büyülü anı paylaştı.

Bu küçük tesadüf, ikilinin arasında hızla filizlenen bir bağın başlangıcı olmuş...

Dua Lipa ve Callum Turner'ın ilişkisi, başından itibaren dikkat çekmişti. Çift, sık sık sosyal medyada ve etkinliklerde birlikte görüntüleniyor, aşklarını samimi paylaşımlarla gözler önüne seriyor.

Aynı zamanda pop yıldızı Lipa, ilişkileri hakkında açıklamada, kendisi ve Turner'ın evlenmeye hazır olduğunu doğrulamıştı.

Çift, ilişkilerinde artık ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor ve hayranları, ünlü pop yıldızıyla aktörün düğün haberini heyecanla bekliyor.

