Aşk tohumlarını böyle atmış... Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner bakın nasıl tanıştı! İlk adımı atan...
Yabancı pop müziğin güçlü isimlerinden olan Dua Lipa ve uzun zamandır birlikte olduğu nişanlısı Callum Turner, aşklarına tam gaz devam ediyor. Callum Turner son olarak nişanlısıyla nasıl tanıştıklarını anlattı. Bakın ünlü çiftin aşkın tohumlarını nasıl atmış...
Giriş Tarihi: 20.10.2025 16:37