Trend Galeri Trend Magazin Aşk ve Gözyaşı dizisi için imaj değiştirdi! İşte oyuncu Sanem Çelik’in son hali!

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı için geri sayım başladı. Dizide canlandırdığı karakterle adından söz ettirecek oyuncu Sanem Çelik, dizi için imaj değiştirdi. İşte Sanem Çelik'in son hali!

Giriş Tarihi: 01.09.2025 20:41
Ünlü oyuncu Sanem Çelik, ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

YENİ KARAKTERLE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Ünlü oyuncu, canlandıracağı yeni karakterle adından söz ettirecek.

YENİ ROLÜ İÇİN KOLLARI SIVADI

Ünlü oyuncu canlandıracağı yeni karakter için kolları sıvadı.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Sanem Çelik, yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.

İŞTE ÜNLÜ OYUNCU SANEM ÇELİK'İN SON HALİ!

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.

"JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU"

Başarılı oyuncuya hayranlarından "Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin" yorumları yağdı.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı.

Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu.

'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda.

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı.

Yıllardır uzun saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi.

İmaj değişikliği kervanına katılan Şükran Ovalı, yeni halini 'saçlar gitti saçlar' notuyla takipçilerine gösterdi.

Başarılı oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da Sezen Aksu'yu anımsadı...

Son zamanlarda özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen eski Türkiye güzeli Demet Şener, şimdi de farklı bir konuyla gündeme geldi.

Saçlarını uzun zamandır aynı model ve renkte kullanan Şener, imaj değişikliği yaparak dikkat çekti.

Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener takipçilerinden tam not aldı.

Saçlarını boyatan ve perçem kestiren ünlü isim paylaşımına, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı" notuu düştü.

Demet Şener'in yıllar sonra saçında yaptırdığı değişiklik Instagram dünyasında ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı Şevval Sam, Antalya'daki konserine çıkmadan önce sevenlerine yeni imajını gösterdi.

Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, "Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.

Yeni imaj yeni repertuar demektir diyen Sam, şöyle devam etti:

"Birazdan sahneye çıkacağım ,ilk defa böyle çıkacağım için, Şevval ne yapmış demeyin diye sizinle paylaşmak istedim yeni imajımı, çok rahat, bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor, değişikli iyidir, ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir, enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum, görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum, 20 senedir ilk defa böyle bir saç yapıyorum" dedi.