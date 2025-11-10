Trend Galeri Trend Magazin 'Aşk ve Gözyaşı' gerçek oldu! Dünyaca ünlü yıldız Eric Dane hastalığa yakalanınca eşi boşanmaktan vazgeçti...

Amerikalı oyuncu Eric Dane'nin (52) eşi, ondan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Ancak bir süre sonra Eric Dane, ALS hastalığına yakalandı. Eşi boşanmaktan vazgeçip kocasına destek olmaya başladı. Bu olay akıllara, ATV dizisi 'Aşk ve Gözyaşı'nın hikayesini getirdi

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 10.11.2025 05:54
ATV dizisi 'Aşk ve Gözyaşı'nın ilginç hikayesi, Amerika'da gerçeğe dönüştü.

ATV'de yayınlanan dizide Selim (Barış Arduç) eşi Meyra (Hande Erçel) ile boşanma kararı alıyordu.

Ancak eşinin ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen Selim, verdiği karardan vazgeçiyordu.

Benzer bir olayı, ünlü oyuncu Eric Dane ile eşi yaşadı.

BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORLAR
'Grey's Anatomy' dizisinin yıldızı Eric Dane'ye bir süre önce ALS teşhisi kondu.

Hastalık o kadar hızlı ilerledi ki, oyuncu bir anda kendini tekerlikle sandalyede buldu.

Bu olayın ardından ünlü oyuncudan boşanmak isteyen 13 yıllık eşi Rebecca Gayheart, davayı geri çekti.

Karı-koca şimdi bu zorlu süreci atlatmak için birlikte mücadele ediyor.