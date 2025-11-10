Trend
'Aşk ve Gözyaşı' gerçek oldu! Dünyaca ünlü yıldız Eric Dane hastalığa yakalanınca eşi boşanmaktan vazgeçti...
Amerikalı oyuncu Eric Dane'nin (52) eşi, ondan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Ancak bir süre sonra Eric Dane, ALS hastalığına yakalandı. Eşi boşanmaktan vazgeçip kocasına destek olmaya başladı. Bu olay akıllara, ATV dizisi 'Aşk ve Gözyaşı'nın hikayesini getirdi
Giriş Tarihi: 10.11.2025 05:54