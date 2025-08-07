Trend Galeri Trend Magazin 'Aşk ve Gözyaşı' setinden önce tatil kaçamağı! Hande Erçel Bodrum'dan yeni kareleri bakın nasıl paylaştı

Hande Erçel'den set öncesi şaşırtan hamle! Yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı' için Bodrum'da enerji depolayan güzel oyuncu, kız kardeşi ve eniştesiyle birlikte deniz keyfi yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Set öncesi yaptığı bu tatil kaçamağı takipçilerinin de ilgisini çekti!