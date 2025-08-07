Trend Galeri Trend Magazin 'Aşk ve Gözyaşı' setinden önce tatil kaçamağı! Hande Erçel Bodrum'dan yeni kareleri bakın nasıl paylaştı

Hande Erçel'den set öncesi şaşırtan hamle! Yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı' için Bodrum'da enerji depolayan güzel oyuncu, kız kardeşi ve eniştesiyle birlikte deniz keyfi yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Set öncesi yaptığı bu tatil kaçamağı takipçilerinin de ilgisini çekti!

Giriş Tarihi: 07.08.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 13:52
Yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan 'Aşk ve Gözyaşı' adlı dizide başrol oynayacak olan Hande Erçel, çekim öncesi enerji depolamaya devam ediyor.

Oyuncu, kız kardeşi Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım ile Bodrum'da görüntülendi. Türkbükü'nde kaldıkları evin iskelesine inen Erçel kardeşler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Yeğeni Mavi'yle de yakından ilgilenen oyuncu set başlamadan mini bir tatil yapmış oldu.

Kız kardeşi, eniştesi ve yeğeni ile eğlendiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan genç oyuncu, tatilin keyfini çıkardı.

"AİLE TATİLİ"

Instagram hikayesinde tatilden fotoğraflar paylaşan Erçel, paylaşımına "Aile tatili" notunu düştü.

Barış Arduç ile başrolü paylaşacağı atv ekranlarının yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı' setinden önce Bodrum'da kaçamak yapan Hande Erçel, set öncesi enerjisini kardeşinin ailesiyle çıkartıyor.

Hande Erçel'in bu dinlenme molası, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

Yakın zamanda atv ekranlarında yayınlanmas beklenen 'Aşk ve Gözyaşı' dizisini hayranları büüyk ilgiyle karşıladı.

Yeni sezon için enerji toplayan oyuncunun performansı merakla bekleniyor.