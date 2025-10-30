Trend Galeri Trend Magazin 'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim kendini hapiste bulur!

'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim kendini hapiste bulur!

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikayesi sunacak.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:56
’Aşk ve Gözyaşı’nda Selim kendini hapiste bulur!

Meyra'nın hastalığı ağırlaşır; ikili, ölümle yaşam arasındaki çizgide birbirlerine yeniden tutunmaya çalışır.

’Aşk ve Gözyaşı’nda Selim kendini hapiste bulur!

Tam her şey düzeliyor derken Ercan'ın ölümüyle Selim, kendini cinayet şüphelisi olarak hapiste bulur.

Aşk ve Gözyaşı 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Cinayet anında ben orada değildim!" | Video

’Aşk ve Gözyaşı’nda Selim kendini hapiste bulur!

Meyra ise Almanya'ya götürülürken ikisini ayıran kader bir kez daha devreye girer. Aradan 10 ay geçmiştir.

’Aşk ve Gözyaşı’nda Selim kendini hapiste bulur!

Selim artık güçlü, soğukkanlı bir avukat olarak yeni hayatına adım atmıştır ama geçmişin izleri hala kalbindedir; özellikle Meyra'ya duyduğu kırgınlık ve bitmeyen aşk.

’Aşk ve Gözyaşı’nda Selim kendini hapiste bulur!

Meyra ise kendi şirketini kurmak üzereyken gizemli bir şekilde kaçırılır ve karşısında Selim'i bulur. Eski hesaplaşmalar, aşk ve ihanet iç içe geçer.

’Aşk ve Gözyaşı’nda Selim kendini hapiste bulur!

Ancak gerçek duygular konuşulmadan, geçmişte yaşanan trajediler yeniden su yüzüne çıkar.