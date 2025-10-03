Trend Galeri Trend Magazin 'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'yı yalnız bırakmıyor

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat verdiği 'Aşk ve Gözyaşı' bu akşam atv'de...

Giriş Tarihi: 03.10.2025 08:40
Selim, Meyra'nın hastalığından dolayı büyük bir tedirginlik yaşamaktadır ve onu yalnız bırakmak istememektedir.

Meyra'ya olan duygularının bittiğini düşünmüş olsa da hastalık haberi ile gün yüzüne çıkan bazı duygulardan dolayı ona olan aşkını yeniden hissetmeye başlamıştır ve evlilik yıldönümünde özel bir program yapmaya karar verir.

Aşk ve Gözyaşı 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bundan sonra canım ne isterse onu yapacağım!" | Video

Ne var ki; Ercan, Meyra ve Selim'in ilişkisinin toparlanmış olmasına dayanamadığı için bu planı bozarak Meyra'yı manipüle eder. Yeliz ise Dilşah'ın geçmişini araştırıp onun karanlık yüzünü keşfetmeye çok kararlıdır.

Aşk ve Gözyaşı 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Boşanma falan yok!" | Video

Tuttuğu dedektif aracılığı ile Dilşah'ın geçmişi hakkında çok önemli bilgiler elde eder. Bu bilgileri babası Çetin'e söylemeye kararlıdır.

Selim'in ailesi ise Selim'in Meyra'ya boşanmak istediğini söylediğini düşünerek yeni bir hamle yapmaya karar verir.

Eda ve oğuz İstanbul'a Meyra'nın yanına giderler. Tek amaçları Meyra'ya Selim'den boşanmamasını söylemektir.

Oysaki Meyra'nın boşanma konusunda hiçbir bilgisi yoktur.

