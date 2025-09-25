Trend Galeri Trend Magazin 'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim'in zor anları!

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:19
Meyra'nın üç ay ömrü kaldığını öğrenmek, boşanma konusunda kararlı olan Selim için sarsıcı bir dönüm noktası olur.

Artık bu evliliğin sürdürülemeyeceğini düşünmesine rağmen, bir zamanlar sevdiği kadının ölüme yürüdüğünü bilmek, onu bu kararını yeniden düşünmeye zorlar.

Aşk ve Gözyaşı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Çok mu üzülürsün ben ölürsem..." | Video

Birbirlerine yabancılaştıkları bir dönemde gelen bu haber, Selim'i yeniden ikilemlerle baş başa bırakır: Gitmek mi zordur, kalmak mı? Meyra ise bu haberi büyük bir soğukkanlılıkla karşılamaya çalışır.

İç dünyasında çalkantılar yaşasa da duygularını içine gömmeyi ve hastalığını hem ailesinden hem de çevresinden gizli tutmayı tercih eder.

Ancak ailesiyle yıllardır süregelen çatışmalar, özellikle annesiyle olan gerginlikler, bu süreci daha da yorucu ve yalnız hale getirir.

Zamanın daralmasıyla birlikte Meyra, içten içe yalnız kalma korkusuyla yüzleşirken, Selim de kalmanın ne anlama geldiğini sorgulamaya başlar.

İkili, aynı evde ama farklı duygularla, karşılıklı bir sessizliğin içinde var olmaya çalışırken; geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi dengeleri yeniden sarsar.

Meyra'nın daralan zamanının ve Selim'in sıkışmışlığının getirdiği baskı altında zorlanan ikili, geçmişten gelen bu sürpriz ziyaretçi ve yaşanan beklenmedik olaylar karşısında yeni yüzleşmeler yaşayacaktır.