Trend Galeri Trend Magazin 'Aşk ve Gözyaşı'ndan yeni tanıtım! Aynı evde iki yabancı...

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan O3 Medya ve Dass Yapım imzalı "Aşk ve Gözyaşı"ndan heyecan uyandıran yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:59
Başrollerini Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim)'un paylaştığı dizinin son tanıtımı, sosyal medyada şimdiden büyük ilgi gördü.

İkilinin etkileyici sahneleri ve sürprizli atmosferini yansıtan görüntüler "Aşk ve Gözyaşı"nın sezonda büyük bir ilgi göreceğinin sinyalini verdi.

Selim ve Meyra'nın masal gibi başlayan tutkulu aşkları zamanla mesafeli bir ilişkiye dönüşür. Onlar artık aynı evde yaşayan iki yabancıdırlar.

Tam işler kopma noktasına geldiğinde ise hayatın ikisine de bambaşka bir oyunu vardır.

Belki de bu, aşklarını kurtarmak için ikinci bir şanstır ve bazı hikayeler yeniden yazıldığında eskisinden de güzel olur.

Güçlü kadrosu, sürükleyici hikâyesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle merakla beklenen "Aşk ve Gözyaşı", çok yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak.