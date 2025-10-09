Aşk ve Gözyaşı’nın Dilşah’ı Sanem Çelik, rolünü ve hazırlık sürecini anlattı

Dilşah'ın kendisini cezbeden yönlerini paylaşan başarılı oyuncu, "Dilşah renkli ve oyunculuk açısından da malzemesi bol bir karakter. Hedefine bilinçli şekilde, aklı, mantığı ve şuuru ile gidebiliyor olması beni cezbetti," diyerek karakteri nasıl kabul ettiğini anlattı.

Sanem Çelik, oyunculuk anlayışını ise akışa bırakmayı tercih eden bir yaklaşım olarak tanımlıyor:

"Ben öncelikle karakter hakkındaki hislerime odaklanırım. Gerisi sete çıktığımda kendiliğinden oluşur ve gelişmeye devam eder. Akışta kalmak benim için önemli; her an her şey değişebilir, tıpkı hayat gibi."