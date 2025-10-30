Aşk ve Gözyaşı’nın kadrosuna Yıldıray Şahinler dahil oluyor

Yusuf Naci ile Selim'in yolları hapishane de kesişir. İllegal bir dünyada büyümüş, elini kana bulamış ama artık öldürmeden yaşatmanın yollarını arayan yer altı dünyasında saygı gören biri olan Yusuf Naci için Selim, yalnızca bir genç avukat değil; yeniden doğmuş vicdanıdır. Aralarındaki ilişki başta bir iş ortaklığı gibi başlar: