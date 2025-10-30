Aşk ve Gözyaşı’nın kadrosuna Yıldıray Şahinler dahil oluyor
atv'nin O3 Medya & Dass Yapım ortak imzalı sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, yarın ekrana gelecek 6. bölümüyle bambaşka bir dönemin kapısını aralıyor. Yeni karakterler, sertleşen çatışmalar ve değişen temposuyla izleyiciyi yepyeni bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni bölümün dikkat çekici sürprizlerinden biri ise Yıldıray Şahinler'in 'Yusuf Naci' karakteriyle diziye dahil olması.
