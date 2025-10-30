Trend Galeri Trend Magazin Aşk ve Gözyaşı’nın kadrosuna Yıldıray Şahinler dahil oluyor

Aşk ve Gözyaşı’nın kadrosuna Yıldıray Şahinler dahil oluyor

atv'nin O3 Medya & Dass Yapım ortak imzalı sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, yarın ekrana gelecek 6. bölümüyle bambaşka bir dönemin kapısını aralıyor. Yeni karakterler, sertleşen çatışmalar ve değişen temposuyla izleyiciyi yepyeni bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni bölümün dikkat çekici sürprizlerinden biri ise Yıldıray Şahinler'in 'Yusuf Naci' karakteriyle diziye dahil olması.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:23
Aşk ve Gözyaşı’nın kadrosuna Yıldıray Şahinler dahil oluyor

Yusuf Naci ile Selim'in yolları hapishane de kesişir. İllegal bir dünyada büyümüş, elini kana bulamış ama artık öldürmeden yaşatmanın yollarını arayan yer altı dünyasında saygı gören biri olan Yusuf Naci için Selim, yalnızca bir genç avukat değil; yeniden doğmuş vicdanıdır. Aralarındaki ilişki başta bir iş ortaklığı gibi başlar:

Aşk ve Gözyaşı’nın kadrosuna Yıldıray Şahinler dahil oluyor

Yusuf bilgi verir, Selim o bilgiyi adaletin içinde kullanır. Ama zamanla bu ilişki baba-oğul çizgisine evrilir. Yusuf, Selim'in dürüstlüğünde hem huzur hem tehdit bulur; çünkü Selim'in "temiz kalma" ısrarı, onun yıllardır kurduğu gri düzeni sorgulatır. Usta oyuncu Şahinler, "Aşk ve Gözyaşı"na Yusuf Naci karakteriyle katılarak dengeleri tamamen değiştirecek.

Aşk ve Gözyaşı’nın kadrosuna Yıldıray Şahinler dahil oluyor

Herkesin hikayesinin yeniden yazıldığı bu bölümde; Meyra (Hande Erçel) geçirdiği ameliyat sonrası hayata yeniden tutunurken, Ercan'ın (Berk Cankat) ölümü taşları yerinden oynatıyor. Suçsuz yere hapse giren Selim (Barış Arduç) ise, kurtuluşunu Meyra'nın mahkemede lehine şahitlik yapmasına bağlıyor.

Aşk ve Gözyaşı’nın kadrosuna Yıldıray Şahinler dahil oluyor

Gerilim, duygular ve büyük hesaplaşmaların iç içe geçtiği yeni bölümde izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor. Aşk ve Gözyaşı şaşırtıcı gelişmelerle dolu yeni bölümüyle yarın akşam atv'de!