Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel Milano Moda Haftası'na damga vurdu! Kombiniyle göz doldurdu
Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Atv ekranlarının yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ile beğeni toplayan güzel oyuncu Hande Erçel ablası Gamze Erçel ile Milano Moda Haftası'na katıldı. Erçel, kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
