Trend Galeri Trend Magazin Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel Milano Moda Haftası'na damga vurdu! Kombiniyle göz doldurdu

Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Atv ekranlarının yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ile beğeni toplayan güzel oyuncu Hande Erçel ablası Gamze Erçel ile Milano Moda Haftası'na katıldı. Erçel, kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:54
Rüya gibi bir ilişki yaşayan Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti geçtiğimiz hafta, üç yıla yakın süren ilişkilerini sonlandırdı.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, ayrılık kararlarının ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdı.

Ayrılığın perde arkasına dair ortaya atılan iddialar magazin gündemini sarstı. İddialardan biri Sabancı'nın eski sevgilisi model Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı ve Hande Erçel'i aldatmasıydı. Bu iddia üzerine hem Hakan Sabancı'dan hem de Jocelyn'den açıklama geldi ve iddia yalanlandı.

Diğer bir iddia ise Hande Erçel'in evlenmek istemesi, Hakan Sabancı'nın bu fikre sıcak bakmaması ve Arzu Sabancı'nın da ünlü oyuncuyu gelin olarak istememesiydi.

Tüm bu iddiaların ardından Arzu Sabancı'dan açıklama gelmişti. Sabancı, sosyal medya hesabından gerçekleri bir bir anlatmıştı.

Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye? diyebilirsiniz..
Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım ,ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim.
Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı ,Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için ,bu herhalde farkedilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı.

Hande herkes tarafından sevilen , hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir.

Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız.
Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak , ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim.

İş insanı, annesi Arzu Sabancı hakkında yapılan haberle ilgili ise şunları söylemişti:

"Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısızca şeyler beni ve annemi çok üzüyor. Kendisi de sonunda bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Konunun ailemle bir alakası yok. İlişkiler yaşanır, devam eder ya da etmez. Bu iki kişinin kararıdır. Buna da saygı duyulmasını rica ediyorum."

İstanbul Havaalanı'nda görüntülenen Hakan Sabancı ayrılık hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti:

"Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık. Olayın üçüncü şahıslar ile hiçbir alakası yoktur. Biraz yoruma açık bir konu olduğu için herkes yorum yapıyor. Ama biraz saygısızca bir hal almaya başladı. Çok güzel ve özel bir ilişkimiz vardı ancak ortak bir kararla sonlandırma kararı aldık."

Güzel oyuncu Hande Erçel, son olarak ablası Gamze Erçel ile birlikte Milona Moda Haftası'na katıldı.

Erçel, maskülen tarzıyla tüm dikkatleri üzerin çekti.

Öte yandan her adımıyla çok konuşulan güzel oyuncu Hande Erçel'in nereli olduğunu biliyor musunuz?

Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da doğdu.

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

BURCU ESMERSOY

İstanbul

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir