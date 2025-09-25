Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel Milano Moda Haftası’na damga vurdu! Kombiniyle göz doldurdu

Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye? diyebilirsiniz..

Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım ,ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim.

Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı ,Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için ,bu herhalde farkedilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı.

Hande herkes tarafından sevilen , hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir.

Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız.

Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak , ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim.