Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel Milano Moda Haftası'nda güzelliğiyle mest etti! Kombiniyle herkesi kendine hayran bıraktı
atv ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Barış Arduç ile başrolleri paylaşan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile birlikte önceki gün Milano Moda Haftası'na katıldı. Kombiniyle tüm gözleri üzerine toplayan Erçel, tarzıyla görenleri adeta mest etti.
Giriş Tarihi: 26.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:41