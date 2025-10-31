Aşk ve Gözyaşı’nın Zuhal'i Senan Kara açıkladı: "Dizide büyük sürprizlere hazır olun!"
Atv dizisi 'Aşk ve Gözyaşı'nda 'Zuhal' karakterini canlandıran Senan Kara, dizinin yenilenmiş versiyonuyla ilgili konuştu: "Dizimiz şimdi bambaşka bir fikirle yoluna devam edecek. 'Selim' ve 'Meyra' cephesinde olaylar biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Seyirci neredeyse bütün karakterlerin değişimine tanık olacak. 'Zuhal' kızının omzuna ağır bir yük bırakacak"
Giriş Tarihi: 31.10.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 07:18