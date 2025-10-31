Aşk ve Gözyaşı’nın Zuhal'i Senan Kara açıkladı: "Dizide büyük sürprizlere hazır olun!"

'ZUHAL'İ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM

Hem iyi, hem kötülerin olduğu dizide 'Zuhal' nerede durmayı tercih edecek?

'Zuhal' bürokrat bir aileden geliyor. Gücü çok seven, aileyi bir arada tutmak, aile bağlarını korumak için ne gerekirse yapabilecek bir kadın. Onun için güç; para ve sınıfsal üstünlük. Bu konuda duygusal değil, realist bir bakış açısına sahip. Aileyi bir arada tutabilmek için akılcı davranmak zorunda, bu yüzden de zaman zaman acımasız olabiliyor.

