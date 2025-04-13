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Aşk yuvaları ‘moda dergilerinden çıkmış gibi’! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem o evi!
Aşk yuvaları ‘moda dergilerinden çıkmış gibi’! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem o evi!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında evlendi ve 2022 yılında ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oturdukları aşk yuvaları muhteşem tasarımıyla gündeme oturdu. İşte ünlü oyuncunun ailesiyle oturduğu o ev!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 22:44