Trend Galeri Trend Magazin Aşk yuvaları ‘moda dergilerinden çıkmış gibi’! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem o evi!

Aşk yuvaları ‘moda dergilerinden çıkmış gibi’! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem o evi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında evlendi ve 2022 yılında ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oturdukları aşk yuvaları muhteşem tasarımıyla gündeme oturdu. İşte ünlü oyuncunun ailesiyle oturduğu o ev!

Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:44 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 22:44
Aşk yuvaları ‘moda dergilerinden çıkmış gibi’! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem o evi!

Magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü isimlerin, yaşamlarının yanı sıra yaşadıkları evler de merak ediliyor.

Ekranların ve sahnelerin yıldızları, kendi zevklerine göre tasarladıkları evleri ile sosyal medyada dikkat çekiyor. Sunucu Çağla Şikel'den sosyetik güzel Yasemin Özilhan'a kadar bir çok ünlü, evleriyle göz kamaştırıyor.

Aşk yuvaları ‘moda dergilerinden çıkmış gibi’! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem o evi!

Bugün ise Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in kütük evleri ilgi topladı.

Aşk yuvaları ‘moda dergilerinden çıkmış gibi’! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem o evi!

2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin stil danışmanı olan Başak Dizer, dizinin setinde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la tanışarak arkadaşlıkları başladı.

Aşk yuvaları ‘moda dergilerinden çıkmış gibi’! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem o evi!

Ünlü çiftin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

Aşk yuvaları ‘moda dergilerinden çıkmış gibi’! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in muhteşem o evi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu mutlu evliliğinden 2022 yılında Kurt Efe dünyaya geldi.

Ünlü çiftin oğulları Kurt Efe'yle birlikte oturdukları ev tasarımıyla adeta büyüledi.