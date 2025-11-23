Trend Galeri Trend Magazin Aşka geldi! Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik kare: "Şükürler olsun"

Meslektaş eşler Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay mutlu evliliklerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak yakışıklı oyuncu Oktay eşini "Şükürler olsun" diyerek bakın nasıl paylaştı...

Giriş Tarihi: 23.11.2025 10:40
"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddia edilmişti. Bunun sebebi ise ortaya atılan aldatma ve ihanet iddiaları olmuştu.

Yıldız Çağrı Atiksoy bu söylentilerin ardından 3 yıllık eşi Berk Oktay'ı takipten çıkmıştı. Ancakçok geçmeden ünlü çiftten 'mutlu aile pozu' gelerek söylentileri yalanlamışlardı.

AŞKA GELDİ!

Berk Oktay son olarak eşiyle romantik bir paylaşım yaptı. Yakışıklı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'la fotoğrafını yayınlayarak, 'Seninle geçen her günüme şükürler olsun. Öz'üm'' notunu düştü.

'MUTLUYUZ' POZU!

Oktay geçen günlerde de eşine olan aşkını gözler önüne sermişti. Başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma , 'En Kıymetlim' notunu düşmüştü.

NE OLMUŞTU?

Berk Oktay'ın kendisi gibi oyuncu olan Gülsim Ali ile yakınlaştığı öne sürülmüştü. Ardından da Tuğçe Aral'a teciz mesajları attığı iddia edilmişti.

"FANTEZİLERİNİ YAZIYORDU"

Tuğçe Aral şu ifadelere yere verdi:
"Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram'dan ekleyip mesaj atmaya başladı. 1 ay boyunca yazdı. Fantezilerini yazıyordu.

Eşi hamile olduğu için açıklamadım. Çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kere yazdı. 2 ay önce kendisini engelledim."

Bu suçlamaların ardından Berk Oktay, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oktay açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı. Gönderiyi paylaştıktan kısa bir süre sonra silmesi tartışmaları alevlendirdi.

MORAL TATİLİNE ÇIKTILAR!
Boşanacakları iddia edilen oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşanan olayları geride bırakarak moral tatiline çıktı.

O anları sosyal medya hesabında yayınlayan Atiksoy ve Oktay'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gittiği görüldü.