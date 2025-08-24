Trend Galeri Trend Magazin Aşkı için pılını pırtını toplayıp Amerika'ya yerleşmişti... Didem Uzel evliliğinin 13. yılını romantik sözlerle kutladı: "Dile kolay beraber yaşlanmak..."

13 yıl önce iş insanı aşkı Selim Sarı için Amerika'ya yerleşen ve şimdilerde yaşamını orada sürdüren oyuncu Didem Uzel, sosyal medya hesabında romantik bir evlilik yıl dönümü mesajı paylaştı. Aynı yastığa 13 yıldır baş koyan Uzel ve eşi, çok sayıda tebrik ve yorum aldı...

Giriş Tarihi: 24.08.2025 15:36
'Doktorlar' dizisinde 'Burçin' karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken eski manken ve oyuncu Didem Uzel, 2012 yılında finansçı Selim Sarı ile hayatını birleştirmişti.

45 yaşında anne olan Uzel, 2016 yılında oğlu Aslan'ı dünyaya getirmişti.

Bir süre oyunculuk kariyerine devam eden Didem Uzel, evlendikten sonra ise Amerika'ya taşınmıştı.

Şimdilerde sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Uzel son olarak eşiyle geçirdiği 13 yılı romantik sözlerle kutladı.

Peş peşe fotoğraflar yayınlayan Uzel paylaşımına şu notu düştü: "Tam 13yıl +3yıl daha 16yıl... Dile kolay beraber yaşlanmak, keskin virajları alırken bazen yuvarlanmak… Sonra tekrar ayağa kalkmak uzun yolculuklara çıkmak…

16 yıla çok şey sığdırdık lakin yeni hikayeler yazmak için yeni bir açılmamış kapıyı açtık ve içeri girdik. Nice 13 senelere." Didem Uzel romantik yıl dönümü kutlamasıyla sevenlerindne çok sayıda beğeni aldı.

Öte yandan gözlerden uzak bir şekilde yaşayan eski oyuncu Instagram hesabından geçen günlerde duygu dolu anlarını paylaşarak dikkat çekmişti.

Videoyu fark etmeden kayıt altına aldığını söyleyen eski oyuncu, "Bazı anlar, siz kayıt düğmesine basmasanız bile sizi kaydeder. Elim değdi sandım, kapattım sandım ama kapanmamış. Kayda geçecekse, o gözyaşları geçer. Size bir karne sonrası duygu dolu anlarımı çektim sanıyordum. Oysa o konuşma kaydolmamış! Kapatmak istediğim an kayıt tuşuna basıp aslında kaydetmeye başlamışım… Tam 8 dakika çekmiş."

"YENİ BİR DÜZENE GEÇİŞİN KORKULARI OLABİLİR"

Oğlu Aslan'la yolculuk yapan Didem Uzel ağladığını saklayarak, "Siz bakmayın benim sürekli neşeli, gülen yüzüme; benim de zayıf, kırılgan hallerim oluyor. Gözyaşlarıma gelince… Sevdiğim, bağlandığım her şeye, bazı hayallerime, planlarıma veda ettiğimin duygusallığı bu.

Biraz da yeni bir düzene geçişin korkuları, endişeleri olabilir… Neyse, henüz üstesinden gelemediğim bir konum olmadı. Allah'ın da yardımıyla bundan da çıkarız alimallah. Ama bırakın ara sıra böyle dalıp gideyim." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A SIK GELECEĞİZ'

Uzun bir süredir New York'ta yaşayan Uzel, Didem Uzel, "Eşimin son bir yıldaki işi ve gelişen şartlar doğrultusunda New York'ta yaşama kararı aldık. Ancak bu sefer İstanbul bağımızı, evimizi, düzenimizi taşımıyoruz. Çok sık geleceğimizi, iki ülke arasında yaşayacağımızı söylemek isterim. Aslan ve Selim bu sene ayrı yaşamak istemedi. Seneye ne olur bilemem. Ama bu yıl eğitim hayatı Aslan'ın Amerika'da devam edecek. Ondan okuldan kopamadım, çünkü çok seviyordum." dedi. Didem Uzel'in duygusal anlarına takipçilerinden destek geldi.

Didem Uzel geçen aylarda da korkutan bir paylaşım yapmıştı. İlk olarak oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Uzel, "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." notunu düşmüştü.

Ardından yeni bir paylaşım yapan Uzel, ameliyat olduğunu açıklamıştı.

6 HAFTA YÜRÜYEMEDİ!

Birkaç gün sonra yeni bir paylaşım yapan eski oyuncu, 6 hafta yürüyemeyeceğini söylemişti.

Didem Uzel'in takipçileri, eski oyuncuya moral mesajı vererek iyi dilekte bulunmuştu.

DİDEM UZEL KİMDİR?

Modellik kariyerinde yakaladığı başarıyı oyunculuk alanında da sürdürmek isteyen Didem Uzel, televizyon dünyasına adım attı. 1990'lı yılların sonlarından itibaren birçok projede yer aldı. 1997 yılında "Yalan" dizisiyle ekran macerasına başlayan Uzel, ardından "Üç Yapraklı Yonca" ve "Evimiz Olacak mı?" gibi yapımlarda yer aldı. 2000'li yılların başında "Dadı" dizisinde Nihal karakterini canlandırarak izleyicilerin beğenisini kazandı. Kariyerine hız kesmeden devam eden başarılı oyuncu, "Hızma", "Büyük Umutlar", "Yürek Çığlığı", "Eylül", "İki Aile" gibi birçok popüler dizide önemli roller üstlendi.

Didem Uzel, 2006-2008 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Doktorlar" dizisinde Burçin karakterine hayat verdi. 2010 yılında "Dürüye'nin Güğümleri" dizisinde Helga rolüyle ekrana geldi. Oyunculuğun yanı sıra yarışma programlarında da boy gösterdi ve 2007 yılında "Şarkı Söylemek Lazım" adlı programda yer aldı.

Sinema sektöründe de kendini kanıtlayan Uzel, 2012 yılında "N'apcaz Şimdi?" adlı filmde Özlem karakteriyle sinema severlerin karşısına çıktı. 2013 yılında "İntikam" dizisinde Leyla Saygın karakterini canlandırdı. 2024 yılında ise "Arka Sokaklar" dizisinde Filiz Haskul karakteriyle ekranda yer aldı.