Aşkı için pılını pırtını toplayıp Amerika'ya yerleşmişti... Didem Uzel evliliğinin 13. yılını romantik sözlerle kutladı: "Dile kolay beraber yaşlanmak..."
13 yıl önce iş insanı aşkı Selim Sarı için Amerika'ya yerleşen ve şimdilerde yaşamını orada sürdüren oyuncu Didem Uzel, sosyal medya hesabında romantik bir evlilik yıl dönümü mesajı paylaştı. Aynı yastığa 13 yıldır baş koyan Uzel ve eşi, çok sayıda tebrik ve yorum aldı...
Giriş Tarihi: 24.08.2025 15:36