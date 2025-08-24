Aşkı için pılını pırtını toplayıp Amerika'ya yerleşmişti... Didem Uzel evliliğinin 13. yılını romantik sözlerle kutladı: "Dile kolay beraber yaşlanmak..."

"İSTANBUL'A SIK GELECEĞİZ'

Uzun bir süredir New York'ta yaşayan Uzel, Didem Uzel, "Eşimin son bir yıldaki işi ve gelişen şartlar doğrultusunda New York'ta yaşama kararı aldık. Ancak bu sefer İstanbul bağımızı, evimizi, düzenimizi taşımıyoruz. Çok sık geleceğimizi, iki ülke arasında yaşayacağımızı söylemek isterim. Aslan ve Selim bu sene ayrı yaşamak istemedi. Seneye ne olur bilemem. Ama bu yıl eğitim hayatı Aslan'ın Amerika'da devam edecek. Ondan okuldan kopamadım, çünkü çok seviyordum." dedi. Didem Uzel'in duygusal anlarına takipçilerinden destek geldi.