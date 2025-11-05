Trend
Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Ajax maçı öncesi takımla birlikte hazırlıklarını sürdürdü. Mauro Icardi, antremanda ayakkabısıyla ilgi çekti. Ünlü futbolcunun ayakkabısında sevgilisinin adının olması dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 05.11.2025 00:19