Trend Galeri Trend Magazin Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Ajax maçı öncesi takımla birlikte hazırlıklarını sürdürdü. Mauro Icardi, antremanda ayakkabısıyla ilgi çekti. Ünlü futbolcunun ayakkabısında sevgilisinin adının olması dikkatlerden kaçmadı!

Giriş Tarihi: 05.11.2025 00:19
Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Galatasaray'ın sevilen golcü futbolcusu Mauro Icardi, hem özel hayatındaki zorlukları, hem de sakatlığını atlatıp tekrar sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

ARADIĞI MUTLULUĞU ONDA BULDU

Sezona attığı gollerle de hızlı başlayan Icardi, özel yaşantısında da aradığı mutluluğu China Suarez'de buldu.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

AŞK PAYLAŞIMLARIYLA DA SIK SIK GÜNDEMDE

Dünyaca ünlü yıldız, sık sık Suarez'e aşkını sosyal medya üzerinden de yaptığı paylaşımlarla duyuruyor.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

AYAKKABISINDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü yıldız Icardi'nin Ajax maçı öncesi yapılan hazırlıklarda ayakkabısında bir yazı dikkat çekti.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

AŞKININ ADINI HER YERE YAZDIRDI

Dikkatli bakıldığında Icardi'nin ayakkabısında Suarez'in adının yazdığı görüldü.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan Filenin Sultanları'nda Eda Erdem, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak gurur kaynağı oldu. Başarı kadar Erdem'in özel hayatı da mercek altına alındı.

38 yaşındaki milli voleybolcunun 14 yıllık eşi, sosyal medyada gündem oldu. İşte Eda Erdem'in sevgi dolu evliliği ve eşi hakkında merak edilenler…

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in 14 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Eda Erdem Dündar, bundan 14 yıl önce Erdem Dündar ile nikah masasına oturdu.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

2011 yılında Erdem Dündar ile dünya evine giren Eda Erdem, formasında hem kızlık soyadını hem eşinin adını taşıyor.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Henüz anne baba olmayan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Eda Erdem Dündar'ın spor kariyeri ötesinde özel hayatı da zaman zaman merak konusu oluyor.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Zehra Güneş A Milli Kadın Voleybol Takımımızda elde ettiği başarılarla adından söz ettirirken özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Güzellikleri ile dikkat çeken Zehra, İrem Nur ve Mina her paylaşımıyla takipçilerini hayran bırakıyor:

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Yaptığı bloklar ile adından söz ettiren 25 yaşındaki yıldız isim Zehra Güneş'in başarısı kadar kariyeri, ailesi ve tarzı da gündemde.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken milli voleybolcu şimdilerde Olimpiyat Oyunları için Paris'te.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Oyun performansıyla dikkat çeken Zehre Güneş'in kız kardeşleri de hem başarı hem güzellik olarak ablalarının tahtına aday.

İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ablalarının izinde.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

İşte, İrem Nur Güneş ve Mina Güneş'in takipçileri ile paylaştıkları o kareler:

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Vakıfbank'ta orta oyuncu olan ablaları Zehra Güneş'in izinden giden kız kardeşler voleybolda başarıyı hedefliyor.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Güneş'in kız kardeşlerim İrem Nur Güneş ve Mina Güneş sosyal medyada her gün büyüyen bir takipçi kitlesine sahip.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Zehra Güneş'in kız kardeşleri kadar özel hayatı da merak konusu.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Modaya ilgisi ile bilinen milli sporcu sevgilisi ile de daha önce gündeme gelmişti.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Kendisi gibi milli voleybolcu olan Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönen Zehra Güneş, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi.

Aşkı sınır tanımıyor! Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayakkabısına sevgilisi China Suarez’in adını yazdırdı!

2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.