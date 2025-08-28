Trend
Galeri
Trend Magazin
Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı'dan çok konuşulacak 'flört' tüyosu: "Her şey orada saklı..."
Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı'dan çok konuşulacak 'flört' tüyosu: "Her şey orada saklı..."
'Leke', 'Senden Daha Güzel' ve 'Arka Sokaklar' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Aslı Turnalı, güzelliğiyle son zamanlarda sosyal medyada dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Turnalı, son olarak verdiği flört tüyosuyla dikkat çekti. "Her şey orada saklı..." diyen Turnalı aşkın şifresini bakın nasıl verdi...
Giriş Tarihi: 28.08.2025 08:49