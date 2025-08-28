Trend Galeri Trend Magazin Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı'dan çok konuşulacak 'flört' tüyosu: "Her şey orada saklı..."

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı'dan çok konuşulacak 'flört' tüyosu: "Her şey orada saklı..."

'Leke', 'Senden Daha Güzel' ve 'Arka Sokaklar' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Aslı Turnalı, güzelliğiyle son zamanlarda sosyal medyada dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Turnalı, son olarak verdiği flört tüyosuyla dikkat çekti. "Her şey orada saklı..." diyen Turnalı aşkın şifresini bakın nasıl verdi...

Giriş Tarihi: 28.08.2025 08:49
Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

Ekranların güzel yüzlerinden olan oyuncu Aslı Turnalı, kariyerinin yanı sıra son zamanlarda güzelliği ile dikkat çekiyor.

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

460 bin takipçilik sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan Turnalı, takipçilerinden birçok beğeni ve yorum alıyor.

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

Ancak 32 yaşındaki Turnalı bu sefer herhangi bir paylaşımla değil, verdiği 'flört' tüyosuyla gündeme geldi.

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

Güzel oyuncu, önemli bir adım olan flörtün en güzel yanını, "Bakışlar. O ilk göz göze gelişte bir şey başlar.

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

Sözlerden önce o küçük an... Bence her şey orada saklı. Gizli, heyecanlı, çocuksu" dedi.

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

Aslı Turnalı'ın yaptığı açıklamalar kısa sürede Instagram'da yayıldı.

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun tüyosuna katılırken, bazıları da flört aşamasının daha romantik olması gerektiğini savundu.

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

ASLI TURNALI KİMDİR?

1993 yılında doğan Aslı Turanlı sanat hayatına ilkokulda başladı, aynı zamanda Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimine başladı.

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu.

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

Çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Dizi ve Sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi aldı.

Aşkın şifresini verdi! Oyuncu Aslı Turnalı’dan çok konuşulacak ’flört’ tüyosu: Her şey orada saklı...

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.