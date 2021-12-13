Aşkını böyle haykırdı! İsmail Balaban ve İlayda Şeker sosyal medyayı salladı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cesur pozlarıyla çok konuşulan İlayda Şeker, İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, iddialı paylaşımlarını silmişti. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre İlayda Şeker'in iddialı pozlarını silmesinin nedeni olarak İsmail Balaban gösteriliyor. İsmail Balaban ve İlayda Şeker çiftinden mutluluk pozu geldi.
Katıldığı Survivor yarışmasıyla ismini duyuran İsmail Balaban, aynı yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker çiftinden mutluluk pozu geldi.
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Şeker, Balaban'la pozunu paylaşıp ''Bir maşallahınızı alırız'' notunu düştü. İsmail Balaban ile evleneceği konuşulan İlayda Şeker, bir an olsun Balaban'ın yanından ayrılmıyor.
''Düğün ne zaman?'' sorusuna ''Bilmiyorum farkında mısınız ama ben Antalya'da yaşıyorum, sizce neden?'' cevabı veren Şeker, takipçilerine evlilik sinyali vermişti.
Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Hanım'la aralarından su sızmayan Şeker, Balaban'ın annesiyle düğün alışverişi yapılan bir pasajda görüntülenmişti.