Trend
Galeri
Trend Magazin
Aşkını böyle ilan etmişti, beklenen oldu! Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten yılın ilk bombası...
Aşkını böyle ilan etmişti, beklenen oldu! Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten yılın ilk bombası...
Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sürpriz aşkını ilan eden ve magazin gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, mutluluğa 'evet' dedi. Sevgilisi Esen Matraş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan genç futbolcu, o özel anları ölümsüzleştirdi. Siyah-beyaz konseptli nişan karelerinde özellikle tektaş detayı ve çiftin romantik bakışları dikkat çekti. Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan o kareler ve gecenin detayları..
Giriş Tarihi: 01.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 14:22