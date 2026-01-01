Trend Galeri Trend Magazin Aşkını böyle ilan etmişti, beklenen oldu! Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten yılın ilk bombası...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sürpriz aşkını ilan eden ve magazin gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, mutluluğa 'evet' dedi. Sevgilisi Esen Matraş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan genç futbolcu, o özel anları ölümsüzleştirdi. Siyah-beyaz konseptli nişan karelerinde özellikle tektaş detayı ve çiftin romantik bakışları dikkat çekti. Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan o kareler ve gecenin detayları..

Giriş Tarihi: 01.01.2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 14:22
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın başarılı orta sahası İsmail Yüksek, yeşil sahalardaki başarısını özel hayatına da taşıdı. Geçtiğimiz günlerde ilan-ı aşk ederek herkesi şaşırtan genç yıldız, sevgilisi Esen Matraş ile nişanlandı.

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen İsmail Yüksek, bu kez mutlu bir haberle gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak yaşadığı birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan duyuran milli futbolcu, ilişkiyi resmiyete döktü.

SİYAH-BEYAZ KONSEPT DİKKAT ÇEKTİ

Aile arasında gerçekleşen sade ve şık bir törenle nişan yüzüklerini takan çift, bu özel günden kareleri Instagram hesaplarından paylaştı. İsmail Yüksek ve Esen Matraş'ın siyah-beyaz filtreyle paylaştığı romantik kareler, takipçilerinden tam not aldı.

Paylaşılan fotoğraflarda Esen Matraş'ın zarif nişan elbisesi ve duru güzelliği dikkat çekerken, İsmail Yüksek'in şıklığı da gözlerden kaçmadı. Paylaşımın hemen ardından hayranları, gönderinin altına tebrik mesajları yağdırdı.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği İsmail Yüksek, geçtiğimiz günlerde mimar sevgilisi Esin Matraş ile aşkını gözler önüne sermişti.

Çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik akşam yemeği fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN ÖZEL HAYATINDAKİ GELİŞMELER...

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi verdi.

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düştü.

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum geldi.

Yeşil sahalarda 25 yıldır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi.

Babalık duygusunu ilk kez tadan yıldız futbolcu kısa bir aradan sonra yeniden müjdeli haberi paylaştı.

Instagram hesabında paylaşım yapan Necip Uysal, eşi Nur Uysal'la birlikte 2. bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Uysal paylaşımına "Ailemiz büyüyor" notunu düşereken, başarılı futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı geldi.

CENK ÖZKAÇAR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.

Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

SAMET AKAYDIN

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.