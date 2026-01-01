Aşkını böyle ilan etmişti, beklenen oldu! Fenerbahçeli İsmail Yüksek’ten yılın ilk bombası...

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen İsmail Yüksek, bu kez mutlu bir haberle gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak yaşadığı birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan duyuran milli futbolcu, ilişkiyi resmiyete döktü.

SİYAH-BEYAZ KONSEPT DİKKAT ÇEKTİ

Aile arasında gerçekleşen sade ve şık bir törenle nişan yüzüklerini takan çift, bu özel günden kareleri Instagram hesaplarından paylaştı. İsmail Yüksek ve Esen Matraş'ın siyah-beyaz filtreyle paylaştığı romantik kareler, takipçilerinden tam not aldı.