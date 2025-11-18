Trend Galeri Trend Magazin Aşkları 'anne engeline' galip gelmişti! Futbolcu Enis Destan ve eşi Arzum Kuruçalı'nın çöldeki romantik anları...

Aşkları 'anne engeline' galip gelmişti! Futbolcu Enis Destan ve eşi Arzum Kuruçalı'nın çöldeki romantik anları...

Annesinin onaylamamasına rağmen sevgisinin peşinden giden Enis Destan, geçtiğimiz Haziran Arzum Kuruçalı ile nikah masasına oturdu. Eşiyle paylaştığı özel anları her fırsatta gözler önüne seren Destan, son olarak Kuruçalı ile çöldeki romantik anlarını takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 12:22
Kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken genç futbolcu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evliliğe ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Enis Destan ve Arzum Kuruçalı her ne kadar mutluluklarıyla dikkat çekse de, ikili anne Gül Destan'ın gelinini istememesi nedeniyle zor günler yaşamıştı.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla müstakbel gelinini istemediklerini dile getirmişti. Gül Destan, adeta çileden çıktı. Oğlunun nişanına gitmeyen anne Destan, şu sözlerle gündeme oturmuştu.

"10 YAŞ BÜÇÜK"

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı.

"OĞLUMUN YAKASINA YAPIŞMIŞ"

Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor?

Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

Geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine çiftten Enis Destan, her şeye rağmen eşine olan sevgisini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Başarılı futbolcu son olarak eşiyle gittiği Dubai seyahatinden yeni kareler yayınladı.

Çölde çekildikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Destan, sevenlerinden birçok beğeni aldı.

İkilinin romantik anlarını görenler, 'aşkları 'anne engeline' galip geldi' yorumunu yapmadan geçemedi...

ARZUM KURUÇALI KİMDİR?

33 yaşında olan Arzum Kuruçalı, Ege Üniversitesi mezunu.

Antrenör olan Arzum Kuruçalı, pilates eğitmenliği yapıyor.