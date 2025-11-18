Aşkları ’anne engeline’ galip gelmişti! Futbolcu Enis Destan ve eşi Arzum Kuruçalı’nın çöldeki romantik anları...

Trend
Aşkları 'anne engeline' galip gelmişti! Futbolcu Enis Destan ve eşi Arzum Kuruçalı'nın çöldeki romantik anları...
Annesinin onaylamamasına rağmen sevgisinin peşinden giden Enis Destan, geçtiğimiz Haziran Arzum Kuruçalı ile nikah masasına oturdu. Eşiyle paylaştığı özel anları her fırsatta gözler önüne seren Destan, son olarak Kuruçalı ile çöldeki romantik anlarını takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 18.11.2025 12:22