Aşkları hız kesmeden devam ediyor! Survivor Batuhan Karacakaya’dan sevgilisiyle romantik kare...

Aşk-ı Memnu'daki 'Bülent' karakteri ile dikkat çeken, Survivor yarışmasıyla da kısa sürede ün kazanan Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla gündeme geldi. 2 yıldır Sinem Akar ile aşk yaşayan Karacakaya son olarak sevgilisiyle romantik karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 11:43
AŞK-I MEMNU'YLA ÜNLENDİ

2008 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Aşk-Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle hayatımıza dahil olan Batuhan Karacakaya, rolüyle hafızalara kazındı.

Küçük yaşta hayta verdiği Bülent karakteri ile oyuncu kısa sürede adını duyurdu.

Katıldığı yarışma programıyla da adını geniş kitlelere duyuran Batuhan Karacakaya, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Karacakaya, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

YENİ AŞKINI PAYLAŞTI

27 yaşındaki başarılı oyuncu yeni bir ilişkiye adım attığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Sinem Akar ile sürpriz bir aşka yelken açan Karacakaya, sevgilisi ile paylaştığı fotoğrafı kısa sürede gündem olmuştu.

Sinem Akar'ı gören kullanıcılar, genç kızı beğeni yağmuruna tutmuştu.

ROMANTİK KAREYE BEĞENİ YAĞDI!

Batuhan Karacakaya son olarak Instagram'dan sevgilisi Sinem Akar'la paylaşım yaptı. Çifitn romantik karesine sevenlerinden birçok beğeni ve yorum geldi.

AŞKLARINDA İKİ YILI GERİDE BIRAKTILAR...

Sinem Akra'da geçen günlerde sevgilisiyle bir video yayınlayarak ikinci yıl dönümlerini kutlamıştı.

Akar paylaşımına biricik aşkını etiketleyerek "Seninle en güzel iki yıl" notunu düşmüştü.

İkili takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı almıştı.