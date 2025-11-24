Trend
Aşkları hız kesmeden devam ediyor! Survivor Batuhan Karacakaya'dan sevgilisiyle romantik kare...
Aşk-ı Memnu'daki 'Bülent' karakteri ile dikkat çeken, Survivor yarışmasıyla da kısa sürede ün kazanan Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla gündeme geldi. 2 yıldır Sinem Akar ile aşk yaşayan Karacakaya son olarak sevgilisiyle romantik karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
Giriş Tarihi: 24.11.2025 11:43