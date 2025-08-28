Trend
Aşkları ilk günkü gibi taze... Tiyatrocu Uğur Bilgin'den eşine romantik yıl dönümü kutlaması: "Ellerimiz ömür boyu ayrılmasın"
Başarılı tiyatrocu Uğur Bilgin, 2023 yılında İrem Uslu ile dünyaevine girmişti. Ünlü isim sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak eşinin evlilik yıl dönümünü kutladı. : "Ellerimiz ömür boyu ayrılmasın" diyen Bilgin'in romantikliği takipçilerin beğeni yağmuruna tutuldu...
Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:51