Aşkları ilk günkü gibi taze... Tiyatrocu Uğur Bilgin'den eşine romantik yıl dönümü kutlaması: "Ellerimiz ömür boyu ayrılmasın"

Başarılı tiyatrocu Uğur Bilgin, 2023 yılında İrem Uslu ile dünyaevine girmişti. Ünlü isim sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak eşinin evlilik yıl dönümünü kutladı. : "Ellerimiz ömür boyu ayrılmasın" diyen Bilgin'in romantikliği takipçilerin beğeni yağmuruna tutuldu...

Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:51
Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden olan Uğur Bilgin, 2023 yılının Ağustos ayında İrem Uslu ile mutluluğa 'evet' demişti.

İkilinin görkemli düğünleri magazin dünyasında gündem olurken, çiftin mutluluğu herkes tarafından heyecanla karşılandı.

Özel anlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olan çift sevenlerinden birçok tebrik mesajı aldı.

AŞKLARI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE...
2023 yılında nikah masasına oturan Uğur Bilgin son olarak Insagram hesabında eşinin evlilik yıl dönümünü kutladı.

Eşi İrem Uslu ile bir fotoğrafını paylaşan Bilgin, "Ellerimiz bir ömür boyu ayrılmasın. Hep yan yana olalım canımın içi. Nice senelerimiz olsun" notunu düştü. Ünlü tiyatrocu takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

