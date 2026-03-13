Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

"DOKTOR VE BENİM HATAM VAR"

Dalkılıç, "Sizi nasıl etkiledi bu süreç?" sorusuna, "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var" yanıtını vermişti.