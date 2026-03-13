Trend Galeri Trend Magazin Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik kare!

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik kare!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya'nın ilişkisi tüm hızıyla sürüyor. Bu yaz nikah masasına oturacağı konuşulan çiftten yeni bir aşk paylaşımı geldi.

Giriş Tarihi: 13.03.2026 09:02
Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

42 yaşındaki Murat Dalkılıç bir süredir kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşıyor. Haziran ayında başlayan aşkları doludizgin devam eden çiftten yeni romantik kare geldi.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Bu romantik kareyi yayınlayan Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'ya beğeni yağdı.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

AİLELER TANIŞTI

Öte yandan Özgü Kaya ile popçu Murat Dalkılıç'ın aşkı, nikah masasına doğru ilerliyor. Ailelerini tanıştıran sevgililer bu yaz nikah masasına oturacak.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

13. KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Murat Dalkılıç kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. Yıllardır müzik dünyasındaki başarısıyla öne çıkan ünlü şarkıcı, sahne performansları ve üretkenliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak Dalkılıç, son dönemde müziğinden çok yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

42 yaşındaki pop yıldızı, 2019 yılında konuk olduğu bir programda, doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme sorunu olduğunu belirtmiş ve ilkokul yıllarından bu yana yaşadığı sağlık sorunundan bahsetmişti.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Yaşadığı bu sağlık sorunundan dolayı tam 12 kez ameliyat olan Dalkılıç, geçtiğimiz gün sonu gelmeyen burun ameliyatlarına bir yenisinin daha ekleneceğini açıklamıştı.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

"DOKTOR VE BENİM HATAM VAR"

Dalkılıç, "Sizi nasıl etkiledi bu süreç?" sorusuna, "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var" yanıtını vermişti.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Sanatçı, 13. kez operasyon oldu.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

AMELİYATI NASIL GEÇTİ?
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Dalkılıç, "Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim, dönemediğim için affedin. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" ifadelerini kullandı. Sanatçı, operasyonun başarılı geçtiğini ve iyileşme sürecinin başladığını belirtti.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

İŞTE SON HALİ

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Murat Dalkılıç'ın yaşadığı bu süreç, magazin dünyasında erkek ünlülerin estetik ve cerrahi müdahalelere yaklaşımını da yeniden gündeme taşıdı.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Oyunculardan şarkıcılara kadar birçok ünlü erkek isim, zaman zaman yaptırdıkları müdahalelerle konuşuluyor.

Bakın o listede kimler yer alıyor…

ŞARKICI DOĞUŞ

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Ünlü şarkıcının yüz hatlarındaki değişim ve daha genç bir görünüm kazandıran estetik dokunuşlar, hayranların dikkatinden kaçmadı.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Doğuş'un yaptrdığı iddia edilen botoks ve estetik müdahaleler, sadece sosyal medyada değil, magazin dünyasında da gündem yaratmış durumda.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Hayranları ve takipçileri, ünlü ismin bu radikal değişimini büyük bir merak ve ilgiyle tartışıyor.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

İşte Doğuş'a sosyal medya üzernden gelen bazı tepkiler!

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

İşte Doğuş'a sosyal medya üzernden gelen bazı tepkiler!

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

İşte Doğuş'a sosyal medya üzernden gelen bazı tepkiler!

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

İşte Doğuş'a sosyal medya üzernden gelen bazı tepkiler!

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

CENK EREN

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'den iddialı bir açıklama gelmişti. "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Cenk Eren'in geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yüzü iyice oturmuştu.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Estetik yaptıran ünlü erkeklere 58 yaşındaki Cenk Eren de dahil olmuştu. Cenk Eren'in estetikli son halini görenler şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştı.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Son olarak yeni yüzü ile paylaşımda bulunan Cenk Eren'e hayranlarından yorum yağdı.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Cenk Eren adeta 20 yaş gençleşti. Değişimiyle dikkat çeken Cenk Eren'e hayranlarından beğeni yorumları gelmişti.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Ünlü şarkıcının takipçilerinden adeta yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Cenk çok çok iyi görünüyorsun', 'Geçmiş olsun yakışıklıydın şimdi daha çok', 'Cenk muhteşem olmuşsun', 'Çok güzel olmuş. İyi ki yaptın' dedi.

Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

Cenk Eren estetik haberini bu karesi ile duyurmuş, paylaşımına 'Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz. 9. gün teşekkürler. Not: Biraz da yeni şarkım "Sar Be" için yorum yaparsanız sevinirim' yazmıştı.