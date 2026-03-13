Aşkları tam gaz devam! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kare!

42 yaşındaki Murat Dalkılıç bir süredir kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşıyor. Haziran ayında başlayan aşkları doludizgin devam eden çiftten yeni romantik kare geldi. Bu romantik kareyi yayınlayan Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'ya beğeni yağdı. AİLELER TANIŞTI Öte yandan Özgü Kaya ile popçu Murat Dalkılıç'ın aşkı, nikah masasına doğru ilerliyor. Ailelerini tanıştıran sevgililer bu yaz nikah masasına oturacak. 13. KEZ BIÇAK ALTINA YATTI Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Murat Dalkılıç kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. Yıllardır müzik dünyasındaki başarısıyla öne çıkan ünlü şarkıcı, sahne performansları ve üretkenliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak Dalkılıç, son dönemde müziğinden çok yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. 42 yaşındaki pop yıldızı, 2019 yılında konuk olduğu bir programda, doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme sorunu olduğunu belirtmiş ve ilkokul yıllarından bu yana yaşadığı sağlık sorunundan bahsetmişti. Yaşadığı bu sağlık sorunundan dolayı tam 12 kez ameliyat olan Dalkılıç, geçtiğimiz gün sonu gelmeyen burun ameliyatlarına bir yenisinin daha ekleneceğini açıklamıştı. 'DOKTOR VE BENİM HATAM VAR' Dalkılıç, 'Sizi nasıl etkiledi bu süreç?' sorusuna, 'Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var' yanıtını vermişti. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Sanatçı, 13. kez operasyon oldu. AMELİYATI NASIL GEÇTİ? İŞTE SON HALİ Murat Dalkılıç'ın yaşadığı bu süreç, magazin dünyasında erkek ünlülerin estetik ve cerrahi müdahalelere yaklaşımını da yeniden gündeme taşıdı. Oyunculardan şarkıcılara kadar birçok ünlü erkek isim, zaman zaman yaptırdıkları müdahalelerle konuşuluyor. Bakın o listede kimler yer alıyor… ŞARKICI DOĞUŞ Ünlü şarkıcının yüz hatlarındaki değişim ve daha genç bir görünüm kazandıran estetik dokunuşlar, hayranların dikkatinden kaçmadı. Doğuş'un yaptrdığı iddia edilen botoks ve estetik müdahaleler, sadece sosyal medyada değil, magazin dünyasında da gündem yaratmış durumda. Hayranları ve takipçileri, ünlü ismin bu radikal değişimini büyük bir merak ve ilgiyle tartışıyor. CENK EREN Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'den iddialı bir açıklama gelmişti. 'Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim' diyen Cenk Eren'in geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yüzü iyice oturmuştu. Estetik yaptıran ünlü erkeklere 58 yaşındaki Cenk Eren de dahil olmuştu. Cenk Eren'in estetikli son halini görenler şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştı. Son olarak yeni yüzü ile paylaşımda bulunan Cenk Eren'e hayranlarından yorum yağdı. Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Cenk Eren adeta 20 yaş gençleşti. Değişimiyle dikkat çeken Cenk Eren'e hayranlarından beğeni yorumları gelmişti. Ünlü şarkıcının takipçilerinden adeta yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Cenk çok çok iyi görünüyorsun', 'Geçmiş olsun yakışıklıydın şimdi daha çok', 'Cenk muhteşem olmuşsun', 'Çok güzel olmuş. İyi ki yaptın' dedi. Cenk Eren estetik haberini bu karesi ile duyurmuş, paylaşımına 'Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz. 9. gün teşekkürler. Not: Biraz da yeni şarkım 'Sar Be' için yorum yaparsanız sevinirim' yazmıştı. Ünlü şarkıcı son olarak kendisine yöneltilen 'neden estetik yaptırdın?' sorularına yanıt verdiği. Sopsyal medya hesabında paylaşım yapan Eren, verdiği cevapla gündem oldu. 'BÖYLE GÖRÜNMEK İÇİN...' Eren yeni bir fotoğraf paylaşarak sorulan sorulara, 'ana dediler ki 'Cenk bey neden ameliyat oldunuz' Cevap veriyorum böyle görünmek için. Saygılar sevgiler.' yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı Murat Kurşun, da estetikten nasibini alan ünlü erkekler arasında yer aldı. Çıkışta kendisini bekleyen gazeteciler ile bir araya gelen Kurşun, yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek vererek kendisinin de alın bölgesine küçük dokunuşlar yaptırdığını açıklamıştı. Yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek veren Kurşun, 'Bizler sahnede olan insanlarız, kendimize bakmalıyız. Benim de alnımda botoks var, derin alın çizgilerim vardı, iyi ki botoks çıkmış' demişti. MURAT KURŞUN MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI Ünlü şarkıcı Türkiye'ye gelir gelmez magazin gündeminde yer almıştı. YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİYLE SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ Gecede 'En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödülünü de alan 44 yaşındaki şarkıcı, katıldığı ödül töreninde yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcının bu halleri de sosyal medyada geniş yer bulmuştu. 'BİRKAÇ AMELİYAT GEÇİRDİM' Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, 'Bir ameliyat oldum. Ama estetik amaçlı değil. Sağlık amaçlı. Yakını ve uzağı zor görür hale gelmiştim. Bununla ilgili birkaç ameliyat geçirdim. Ben sağlık olarak kendimi artık çok rahat hissediyorum' demişti. Gökhan Özen'den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız! 'BENİM KEYFİMİ BÖYLE KAÇIRAMAZSINIZ' Ayrıca ünlü şarkıcı, 'Basındaki arkadaşımız, filtreyi ve videoyu editleyip yayına vermiş. Yüzümde hiçbir işlem yaptırmadım. İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız. Beni seven insanların keyfini de böyle kaçıramazsınız' 'BÖYLE İFTİRALARLA BENİ ÜZEMEZSİNİZ' Özen, 'Uğradığım iftirayı şuradan anlayın; bunu kanıtlaması çok kolay kaşını kaldırınca anlaşılır. Böyle iftiralarla beni üzemezsiniz. Annemi, ailemi üzmeyin' ifadelerini kullanmıştı. Estetik yaptırdığı iddiasıyla gündem olan Gökhan Özen, son olarak sahnede çocukluk fotoğrafını göstermişti. Özen'in bu hamlesi 'tamam kesin inandık!' yorumlarıyla karşılandı. KİŞİSEL HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI Elmacık kemiklerine botoks yaptırdığı ve göz kapaklarını aldırdığı ileri sürülen Gökhan Özen, iddialar sonrası bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Gökhan Özen'in yüzündeki değişim Rafet El Roman'ın değişimini andırdı. Rafet El Roman'ın estetik iddialarına şu yanıtı vermişti, 'Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim.' ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, konser öncesi gazetecilerle bir araya gelerek gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Rafet El Roman'dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen'in yüzündeki o değişim! YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ Sorulara cevap verirken ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti. RAFET EL ROMAN'DAN SONRA ÖZEN DE SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE! Geçtiğimiz gün Rafet El Roman'ın yüzündeki değişimin ardından Gökhan Özen'in de yüzündeki değişim sosyal medyanın diline düştü. YANAKLARINA DOLGU YAPTIRIP GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI İDDİASI! Gökhan Özen'in yanaklarına dolgu yaptırdığı, göz kapaklarını aldırdığı iddia edildi. 'Aramazsan Arama', 'Dayanamam', 'Benim İçin N'apardın' gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye'de yaşamıyordu. Birkaç ay önce ülkeye geri dönen Özen, Türkiye'ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, dün akşam düzenlenen Kolpaçino 4 filminin galasına katıldı. Gala için Las Vegas'dan gelen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. 'ESTETİK DEĞİL' Özen, 'Estetik değil, operasyon geçirdim. Akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullandığım için sağlık amaçlıydı. Ama görüntüye de yansıdı.' dedi. 2000'li yıllara damgasını vuran 44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak Los Angeles'ta yaşıyordu. 'Aramazsan Arama', 'Dayanamam', 'Benim İçin N'apardın' gibi şarkılarıyla ünlenen Gökhan Özen, bir süredir Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyordu. Gökhan Özen, geçtiğimiz gün ödül töreni için Türkiye'ye geldi.