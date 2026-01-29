Trend
Aşkları yaş farkını sildi! Ünlü çiftler mutluluklarıyla konuşuluyor! Seda Sayan’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a…
İlişkilerdeki yaş farkı zaman zaman gündem olsa da, gerçek aşk tüm kalıpları yıkabiliyor. Özellikle ünlüler dünyasında bu durum sık sık karşımıza çıkıyor. Aralarındaki yaş farkını önemsemeyen, eleştirilere kulak asmayan bu çiftler "aşkın yaşı olmaz" sözünü adeta kanıtlıyor. İşte yaş farkına rağmen mutluluklarıyla dikkat çeken ünlü çiftler…
Giriş Tarihi: 29.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:07