Aşklarına bir şans daha vermişlerdi! Demet Şener ve sevgilisi barıştıktan sonra ilk kez görüntülendi...
Ünlü manken Demet Şener'in bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tolga Arman'la ayrılması magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Ancak Şener ve Arman'ın kısa süre önce barıştığı haberi gelmişti. Aşklarına bir şans daha veren Demet Şener ve Tolga Arman son olarak Emirgan'da görüntülendi.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:35