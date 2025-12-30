Trend Galeri Trend Magazin Aşklarına bir şans daha vermişlerdi! Demet Şener ve sevgilisi barıştıktan sonra ilk kez görüntülendi...

Ünlü manken Demet Şener'in bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tolga Arman'la ayrılması magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Ancak Şener ve Arman'ın kısa süre önce barıştığı haberi gelmişti. Aşklarına bir şans daha veren Demet Şener ve Tolga Arman son olarak Emirgan'da görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:35
Türkiye'nin güzellik yarışmalarından yetişen ve uzun yıllardır magazin gündeminde adından söz ettiren eski Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllara meydan okuyan fiziği ve zarafetiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ancak ünlü manken bir süredir iş insanı Tolga Arman'la yaşadığı ilişki ile adından söz ettiriyordu.

İkilinin uzun soluklu ilişkilerini ise evlilikle taçlandırıp taçlandırmayacağı merak konusu olmuştu.

MUTLULUĞUNA NAZAR DEĞDİ!
Demet Şener bir magazin programına, Tolga Arman'la olan ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı.

Ünlü manken sebebini ise şu sözlerle dile getirmişti: "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik." İkilinin evlenmesi beklenirken ayrılık kararınını alması kısa sürede gündem olmuştu.

BARIŞTIKTAN SONRA GÖRÜNTÜLENDİLER!

Hürriyet'te yer alan habere göre, Demet Şener ve barıştığı sevgilisi Tolga Arman Emirgan'da kameralara yansıdı.

Sevgilisiyle yağmura yakalanan Şener, soruları "Çok konuşmak isterdik ama durum vahim, gördüğünüz gibi sağanak yağış başladı" diyerek yanıtsız bırakan Şener, ilişkileri için "Her şey çok yolunda, kahvaltıya geldik" dedi.

TAKINTISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Sosyal medyadaki paylaşımları, şık kombinleri ve kendine has tavırlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü manken, özel yaşamında da titizlikten ödün vermeyen kişiliğiyle biliniyor.

Ancak Şener bu sefer hakkındaki bir gerçekle magazin gündemine geldi.

Bir televizyon programına katılan Şener, ilk kez takıntısından bahsetti.

Şener konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çok komik bir takıntım var. Tuvalet kağıtlarının çekilen kısmı önde duracak altta durmayacak. Gittiğim yerlerde de çeviririm"

Ünlü ismin tuvalet kağıdı takıntısı kısa sürede gündem oldu...

Peki diğer ünlü isimlerin, korkularını, alışkanlıklarını ve takıntılarını biliyor musunuz?

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne aldı.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlattı: "Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor.

Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.

"NAZARA İNANIYORUM"

Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor."

Ünlü isimlerin günlük hayattaki alışkanlıkları da en az sahnedeki performansları kadar merak ediliyor. Kimi nazardan korunmak için paylaşımlarına dikkat ederken, kimi de küçük ama vazgeçilmez takıntılarıyla gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

28 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle yaptığı samimi paylaşımda en büyük korkusunu açıkladı.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, futbol rekabetine göndermede bulunduğu açıklamasında esprili ifadeler kullandı.

Ünlü oyuncu, "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de.. Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe.. Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." sözleriyle dikkat çekti.

Bahar Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşım futbolseverler arasında eğlenceli yorumlara neden oldu.

2000'li yıllarda adım attığı müzik kariyerinde güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Altay, özellikle 2013 yılında çıkardığı "Berduş" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Uzun yıllardır müzik yolculuğunu istikrarlı bir şekilde sürdüren ünlü şarkıcı, magazin dünyasından genellikle uzak durmayı tercih ediyor.