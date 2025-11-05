Trend Galeri Trend Magazin Aşklarında 10 yılı geride bıraktılar... Sahra Işık eşi İdris Aybirdi'nin yeni yaşını romantik paylaşımlarla kutladı: "Seni seviyorum"

Aşklarında 10 yılı geride bıraktılar... Sahra Işık eşi İdris Aybirdi'nin yeni yaşını romantik paylaşımlarla kutladı: "Seni seviyorum"

2019 yılında iş insanı İdis Aybirdi ile evlenen Sahra Iışık, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşıma imza attı. Işık, '10 yılı geride bıraktık' diyerek eşinin yeni yaşını kutladı...

Giriş Tarihi: 05.11.2025 14:13
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturmuştu.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ PARİS'TEN DUYURMUŞTU!

Sahra Işık ve eşinin Eyfel Kulesi'nin önünde çektikleri videoda bir erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Işık, "Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı. En güzel anlarımızı burada yaşadık. Ve bugün hayatımızın en heyecan verici zamanını burada sizlerle paylaşmak istedik. Açıkçası İdris Aybirdi erkek ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıkla hayırlı bir evlat olsun diye dua ettik. Bu hissi bize yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun Allah'ım." notunu düşmüştü.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI!
Anne olmak için gün sayan Sahra Işık, oğlu Pamir'i kucağına almıştı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Sahra Işık, sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Survivor Sahra Işık son olarak eşi İdiris Aybirdi'nin doğum gününü peş peşe paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Işık eşiyle kahkahalar attığı bir kare yayınlayarak 'Seni seviyorum' notunu düştü.

Işık bir diğer paylaşımında ise, romantik bir anı yayınlayarak, "10 yılı geride bıraktık. Birlikte büyüdük. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

MİNİK OĞLU GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR!

Öte yandan ünlü isim geçen gün de Instgram hesabından oğlu Pamir'in son halini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

"DÜNYANIN EN TATLI BEBEĞİ"

Ardı ardına oğlunu paylaşan Işık, "Ağzını burnunu yerim. Seni çok seviyorum Dünyanın en tatlı bebeği" notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları minik Pamir'i beğeni yağmuruna tuttu.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık sadece aile yaşamıyla değil geçirdiği estetik operasyonlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık'ın yıllar içerisindeki değişimi zaman zaman ilgi odağı oluyor.

Sahra Işık, yıllar içerisinde geçirdiği estetik operasyonlarla geldiği halini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

ŞAHRA IŞIK KİMDİR?

1991 yılında dünyaya geldi, aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, volyebolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe'de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu.

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya'da temsil etti.

Sahra Işık'ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti.

2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

Sahra Işık, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiyor.

