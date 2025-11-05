Trend
Aşklarında 10 yılı geride bıraktılar... Sahra Işık eşi İdris Aybirdi'nin yeni yaşını romantik paylaşımlarla kutladı: "Seni seviyorum"
2019 yılında iş insanı İdis Aybirdi ile evlenen Sahra Iışık, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşıma imza attı. Işık, '10 yılı geride bıraktık' diyerek eşinin yeni yaşını kutladı...
Giriş Tarihi: 05.11.2025 14:13