Aşklarında yeni kriz patlak verdi! Haluk Dinçer ve Faslı sevgilisi ayrıldı mı? O detay kafaları karıştırdı...

Barıştıkları konuşulan iş insanı Haluk Dinçer ile Faslı sevgilisi Mounia Amor cephesinde yeni gelişme kafaları karıştırdı. Dinçer'in sahildeki gizemli yürüyüş sonrası, çiftin ilişkisine dair kulislerde yeniden ayrılık iddiaları konuşulmaya başlandı. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 16.02.2026 07:29
İşadamı Haluk Dinçer, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Dinçer'in Kuruçeşme'den başlayarak Rumelihisarı'na kadar birlikte yürüdüğü kadının ismi öğrenilemedi.

Bu durum Dinçer'in Faslı sevgilisi Mounia Ammor'dan ayrılmış olabileceği ihtimalini akla getirdi.

İkili arasında neler olduğunu geçtiğimiz aylarda Günaydın yazarı Bülent Cankurt, köşesine taşımıştı...

28 yıl aynı yastığı baş koyduğu Suzan Sabancı ile Ekim 2023'te boşanan Haluk Dinçer'in bekarlık hayatı kısa sürmüş, Fas asıllı Türk vatandaşı Mounia Amor ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Haluk Bey'in boşandıktan hemen sonra başlayan bu ilişkisinin uzun soluklu olmayacağı düşünülüyordu ama bir süre sonra Mounia Amor, Haluk Bey'in evine taşınmış ve birlikte yaşamaya başlamışlardı.

Hatta Amor'un Haluk Bey ile evlenip çocuk sahibi olmak istediği sosyete konuşulmaya başlamıştı. Fakat ben buna pek ihtimal vermemiştim. Öğrendim ki benim dediğim çıkmış.

Üç ay önce aşk bitmiş, Mounia Amor, İstanbul'u terk edip Atina'ya yerleşmiş ve kendine yeni bir hayat kurmuş.

Haluk Bey, sevgilisini unutamamış olmalı ki, yılbaşında onu İstanbul'a davet etmiş. Amor da ikiletmeden atlayıp gelmiş.

Amor, 31 Aralık'ta İstanbul'a gelmiş ve Haluk Dinçer ile birlikte yeni yıla girmiş.

Yılbaşını, baş başa, Etiler'deki ünlü İtalyan restoranında kutlamışlar.

Aşk yeniden başlamış ama farklı ülkelerde yaşayıp bu ilişkiyi sürdürebilirler mi bilmiyorum, bakalım sonları ne olacak...