Aşklarında yeni kriz patlak verdi! Haluk Dinçer ve Faslı sevgilisi ayrıldı mı? O detay kafaları karıştırdı...
Barıştıkları konuşulan iş insanı Haluk Dinçer ile Faslı sevgilisi Mounia Amor cephesinde yeni gelişme kafaları karıştırdı. Dinçer'in sahildeki gizemli yürüyüş sonrası, çiftin ilişkisine dair kulislerde yeniden ayrılık iddiaları konuşulmaya başlandı. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 16.02.2026 07:29