Aşklarını evlilikle taçlandırmışlardı! Lale Onuk ve Berkan Karabulut balayı rotasını çizdi: Kıl payı yetiştiler...
Kendine has güzelliğiyle dikkat çeken Lale Onuk ile Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, uzun süredir devam eden ilişkilerini geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlandırdı. Düğün heyecanının ardından çift, şimdi de balayı planlarını paylaştı. Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un romantik tatil rotası kısa sürede ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:51