Aşklarını evlilikle taçlandırmışlardı! Lale Onuk ve Berkan Karabulut balayı rotasını çizdi: Kıl payı yetiştiler...

DÜĞÜN SONRASI İLK PAYLAŞIM GELDİ!

Dün Berkan Karabulut'la dünyaevine giren Lale Onuk, Instagram üzerinden ilk paylaşımı yaptı. Peş peşe taze eşiyle fotoğraf paylaşan Onuk şu notu düştü: "Hayatimizin en ozel gununde bizimle birlikte olan herkes iyi ki var. dun ne kadar guzel insanlar biriktirdigimizi, ne kadar cok sevip sevildigimizi hissetmek ve gormek bambaska bi duyguydu. Boyle gunlerde mutlulugu ve heyecani paylasabilmek ne kadar ozelmis. Bu yolda bizimle beraber oldugunuz icin cok cok tesekkur ederiz!