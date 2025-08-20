Trend Galeri Trend Magazin Aşklarını evlilikle taçlandırmışlardı! Lale Onuk ve Berkan Karabulut balayı rotasını çizdi: Kıl payı yetiştiler...

Kendine has güzelliğiyle dikkat çeken Lale Onuk ile Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, uzun süredir devam eden ilişkilerini geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlandırdı. Düğün heyecanının ardından çift, şimdi de balayı planlarını paylaştı. Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un romantik tatil rotası kısa sürede ilgi odağı oldu...

Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:51
Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerden Berkan Karabulut, sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk'a Paris'te romantik bir evlilik teklifi yapmıştı. Aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş'in kuzeni olan Karabulut bu özel anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Karabulut, "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk," ifadelerini kullanmıştı. Bu kareyi paylaşan Lale Onuk ise, "Ben sana asik oldum yeniden" notunu düşmüştü.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR!

Uzun bir sürdir birlikte olan çift, geçen haftalarda da nişanlandıklarını duyurmuştu.

İkili, sade bir nişan töreniyle yüzük takmıştı. Onuk'un beyaz dar elbisesi ve Karabulut'un beyaz takımı takipçilerinden tam not almıştı.

GELENEKLERİNE SADIK KALDI!
Ünlü çift Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk son olarak geleneklerine sadık kalarak kına gecesi düzenledi.

İkiliyi bu özel gecede sevenleri yalnız bırakmadı.

5 KIYAFET TERCİH ETTİ!

5 kıyafetiyle kına gecesinde adeta bir defileye imza atan taze gelin, zarafeti ve şıklığıyla sosyal medya takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Lale Onuk ve Berkan Karabulut'a çok sayıda 'tebrikler' mesajı geldi.

EVLENDİLER!

Kına gecesiyle magazin dünyasını sallayan Lale Onuk ve Berkan Karabulut, muradına erdi.

Ünlü çift, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi.

Aileleri ve yakın arkadaşlarının alkışları eşliğinde "evet" diyen çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Birçok ünlü ismin de akın ettiği gecede Lale Onuk'un giydiği zarif gelinlik ise çok beğenildi.

Düğün dansları ise alkış yağmuruna tutuldu.

Çiftin özel karelerine ise takipçilerinden beğeni yağdı.

BALAYI ROTASI BELLİ OLDU!

Lale Onuk ve Berkan Karabulut, gündem olan düğünlerinin ardından balayında tercih ettikleri yeri açıkladı.

"UÇAĞA YETİŞTİK ÇOK ŞÜKÜR"

Instagram hesabında paylaşım yapan Onuk şu ifadeleri kullandı: "Polonya vatandaşlarına Amerika'ya vize gerekmiyor diye biliyordum meğerse ESTA gerekiyormuş ben de yapmamışım. Uçağa iki saat kala da çıkma ihtimali çok düşük olduğu için vizemin olduğu pasaportu evden aldı bize yetiştirdi arkadaşımız ve uçağa yetiştik çok şükür."

DÜĞÜN SONRASI İLK PAYLAŞIM GELDİ!
Dün Berkan Karabulut'la dünyaevine giren Lale Onuk, Instagram üzerinden ilk paylaşımı yaptı. Peş peşe taze eşiyle fotoğraf paylaşan Onuk şu notu düştü: "Hayatimizin en ozel gununde bizimle birlikte olan herkes iyi ki var. dun ne kadar guzel insanlar biriktirdigimizi, ne kadar cok sevip sevildigimizi hissetmek ve gormek bambaska bi duyguydu. Boyle gunlerde mutlulugu ve heyecani paylasabilmek ne kadar ozelmis. Bu yolda bizimle beraber oldugunuz icin cok cok tesekkur ederiz!

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994'te İstanbul'da, üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

7 yaşında futbola başlayan Karabulut, daha sonra basketbola yönelerek İstanbul'un en iyi takımlarında yer aldı.

2 yıl boyunca A Takım seviyesinde basketbol oynadı.

Mezun olduktan sonra kendi spor stüdyosunu kurarak girişimcilik serüvenine adım attı.

SURVİVOR'A DAMGA VURDU

2020 yılında katıldığı Survivor 2020 yarışmasında gösterdiği performansla dikkat çekti ve sezonu dördüncü olarak tamamladı.

Berkan Karabulut, sporcu kimliğiyle tanınmasının yanı sıra, Survivor ile de geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başladı.

LALE ONUK KİMDİR?

Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır.