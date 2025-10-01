Trend Galeri Trend Magazin Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin 'aslı' bambaşka çıktı! "Herkes prenses olurken ben"

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin 'aslı' bambaşka çıktı! "Herkes prenses olurken ben"

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptığı anlarını paylaştı ancak işin aslı bambaşka çıktı. Hünel o anları, "Herkes prenses olurken ben" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:37
Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptığı anlarını yayınladı.

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

Ancak işin aslı bambaşka çıktı. Çünkü bu kareler yapay zekayla oluşturuldu.

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

Ünlü isim bu pozları sosyal medya hesabı Instagram'dan şu notla paylaştı:

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

"HERKES PRENSES OLURKEN..."

"İşte bir köy evinde kışlık domates yapımına hazırlık yapan bir Aslı. Yapay zekâ ile herkes prenses olurken ben de kendimi doğal ortamda görmek istedim. Aslında gerçeğe çok yakın çünkü biz de evimizde kışlık domateslerimizi hazırladık. Çocukluğumdan beri hep bir köyümüz olsun istemiştim. Ne anne ne de baba tarafından ne yazık ki olamadı. Şimdi ben güzel bir köy evi almak istiyorum."

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

MERVE ÖZBEY'İN KIŞA HAZIRLIK TELAŞI

Şarkıları kadar samimi paylaşımlarıyla da dikkat çeken Merve Özbey, kışa hazırlık telaşını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaptığı konservelerle mutfakta yoğun bir geçiren ünlü şarkıcı takipçilerini de hem şaşırttı hem gülümsetti.

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

Sosyal medya hesabı üzerinden konserveleri yaptığı paylaşıma "Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor..." notunu düşen ünlü isim gönderisi üzerine kendisine gelen sorulara da yanıt verdi.

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

"BU SENE REKORUM 65 KİLO"

Özbey, 'Gerçekten konservelerini sen mi yapıyorsun?' sorusuna, "Evet, ben bunu her kış hazırlığı için yapıyorum. Geçen seneki rekorum 40 kiloydu galiba. Bu sene 65 kiloyla adımı rekorlar kitabına yazdırmayı planlıyorum. İşin şakası bir tarafa, ben iki çocuk annesiyim ve malum çok yoğun çalışıyorum.

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

"KONSERVELERİ BEN SAYMADIM"

Doğduklarından beri de mütemadiyen bütün yemeklerini ben yapıyorum. Ama tabii ki bu benim için bir zorunluluk değil, sorumluluk. Ben mutfakla uğraşmayı çok seviyorum. Burası benim rehabilitasyon merkezim gibi, çok rahatlıyorum. Bu arada yorumlar şahane konservelerin sayısını ben saymadım" dedi.

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

Öte yandan Merve Özbey geçtiğimiz akşam 35.Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne aldı.

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

35 bin kişinin katıldığı dev konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özbey, "Bu festivalde olması gerekenlerden biriyim çünkü hiçbir öğünüm sarımsaksız geçmiyor. Dışarıda çok güzel bir kalabalık var, keyifli bir konser vermeyi hedefliyoruz'' dedi.

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Özbey, şöyle konuştu: "İşin sırrı sağlıklı beslenme diyelim. Yaklaşık 12 kilo verdim. Bazen yorgunluktan dolayı yemek yiyemediğim de oluyor.''

Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin ’aslı’ bambaşka çıktı! Herkes prenses olurken ben

Ünlü şarkıcı "Annelik nasıl gidiyor?'' sorusuna da şöyle yanıt verdi: "İnanılmaz! Çok mutluyum. Çocuklar hayatımın en büyük ödülleri. Vatana, millete ve ana babasına hayırlı evlat olmalarını diliyorum.''