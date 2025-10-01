Trend
Aslı Hünel kolları sıvadı! Köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptı, ancak işin 'aslı' bambaşka çıktı! "Herkes prenses olurken ben"
Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, köy evinde kışlık domates hazırlığı yaptığı anlarını paylaştı ancak işin aslı bambaşka çıktı. Hünel o anları, "Herkes prenses olurken ben" notuyla paylaştı.
Giriş Tarihi: 01.10.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:37