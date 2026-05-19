Aslı Hünel’in dinmeyen anne sızısı: Ölüm yıl dönümünde kabrini ziyaret etti! O sözleri herkesi kalbinden vurdu...

"ANNESİZLİK ÇOK ZORMUŞ"

Aslı Hünel, geçen günlerde de annesiyle birlikte yer aldığı bu kareyi paylaşarak, yürek burkan şu satırlara imza atmıştı:

"Anne gidince… Sadece bir insan gitmez. Hayatın içindeki en büyük şifa gider. Grip olduğunda, ateşin çıktığında, canın yandığında "bir şeyin yok" diye seni iyileştiren o ses gider. Seni ilaçtan önce toparlayan, üstünü örten, başını okşayan merhamet gider. Anne gidince, seni en çok merak eden gider. 'Saat kaç oldu eve vardı mı?' diye düşünen, aç mı tok mu diye içi daralan, sen söylemeden seni hissedenin gider. Ve sen, aynı acıyı sadece bir kez yaşamazsın. Her hastalıkta, her yorgunlukta, her düştüğünde kalbinde tekrar tekrar yaşarsın. İnsan o zaman anlar ki; iyileştiren sadece ilaç değilmiş. Annesizlik çok zormuş çok. Özlemle Anne"