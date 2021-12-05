Aslı Şen’in Linet paylaşımı olay olmuştu… Ünlü şarkıcı ilk kez konuştu

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in gelini Aslı Şen, kadınlardan oluşan arkadaş grubu ile şarkıcı Linet'i dinlemeye gitmişti. En ön masaya oturan Aslı Şen bir süre sonra, Linet'in kendileri ile selamlaşmadığı, ilgilenmediği için sinirlenip mekanı terk etmişti. Sosyal medya hesabından şarkıcıyı hedef alan Ası Şen Linet'in üzerine çarpı işareti koyduğu paylaşımı ile olay yaratmıştı. 46 yaşındaki Linet, hem magazin gündemine bomba gibi düşen 'Asker kaçağıyım' açıklaması hem de Aslı Şen ile yaşadığı olay hakkında konuştu.

İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı Linet, Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki Linet, hem magazin gündemine bomba gibi düşen 'Asker kaçağıyım' açıklaması hem de Aslı Şen ile yaşadığı olay hakkında konuştu.

Milliyet'in haberine göre; Linet Menaşi, Maslak Yeni Gazino'da dinleyicileriyle buluştu. Sahne öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt verdi.

'ASKER KAÇAĞIYIM" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda kadınlara da erkeklere de askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de doğup büyüdüğünü söyleyen ve "Ne zaman ki okul bitti içim içime sığmadı, bir de askerlik dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. 'Ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim' dedim" ifadelerini kullanan Linet, bu sözlerine açıklık getirdi.

Ünlü isim, ''Aslında onu askerken söylemiş hatta bir röportaj bile vermiştim. Artık yaşımız belli. Biz artık müziğin askeriyiz. Dünyaya müzikle barışı getirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde uluslararası sahnelerde sesimizi duyurmaya, müzikle barışı haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak ülkesindeki Eurovision elemelerinde de yoluna tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.