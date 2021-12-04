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Aslıhan Gürbüz'ün başı tacizcisi ile dertte! Kendisine kabusu yaşatan takıntılı hayranına ateş püskürdü!

"Yahşi Cazibe", "Ufak Tefek Cinayetler" gibi hafızalara kazınan dizilerde boy gösteren, uzun bir aradan sonra da "Kırmızı Oda" dizisi ile geri dönen Aslıhan Gürbüz, şimdilerde "Masumlar Apartmanı" ile adından söz ettiriyor. Gürbüz, son olarak sosyal medyadan kendisini taciz eden bir şahsı ifşa etmesiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından isyan eden oyuncu, "Aylardır bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı. Aslıhan Gürbüz'ün tepkisi sosyal medyada ses getirdi.

Giriş Tarihi: 04.12.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 12:55
Aslıhan Gürbüz’ün başı tacizcisi ile dertte! Kendisine kabusu yaşatan takıntılı hayranına ateş püskürdü!

Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün başı sosyal medya ile dertte. Daha önce kendisine gelen çirkin bir mesajı, "Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!" sözleriyle ifşa eden Gürbüz, yine bir tacizle karşı karşıya kaldı.

Aslıhan Gürbüz’ün başı tacizcisi ile dertte! Kendisine kabusu yaşatan takıntılı hayranına ateş püskürdü!

Bu kez takıntılı hayranı mesajlarına cevap vermeyen Gürbüz'ün yakınlarını da hedef aldı.

Aslıhan Gürbüz’ün başı tacizcisi ile dertte! Kendisine kabusu yaşatan takıntılı hayranına ateş püskürdü!

Oyuncunun arkadaşlarının hesaplarını hack'leyen kişi, Aslıhan Gürbüz'ü isyan ettirdi.

Aslıhan Gürbüz’ün başı tacizcisi ile dertte! Kendisine kabusu yaşatan takıntılı hayranına ateş püskürdü!

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan 38 yaşındaki güzel oyuncu, açtı ağzını yumdu gözünü.

Aslıhan Gürbüz’ün başı tacizcisi ile dertte! Kendisine kabusu yaşatan takıntılı hayranına ateş püskürdü!

Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun? Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" sözleriyle takıntılı hayranına seslendi.

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