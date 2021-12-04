Aslıhan Gürbüz’ün başı tacizcisi ile dertte! Kendisine kabusu yaşatan takıntılı hayranına ateş püskürdü!

Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün başı sosyal medya ile dertte. Daha önce kendisine gelen çirkin bir mesajı, "Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!" sözleriyle ifşa eden Gürbüz, yine bir tacizle karşı karşıya kaldı.

Bu kez takıntılı hayranı mesajlarına cevap vermeyen Gürbüz'ün yakınlarını da hedef aldı.

Oyuncunun arkadaşlarının hesaplarını hack'leyen kişi, Aslıhan Gürbüz'ü isyan ettirdi.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan 38 yaşındaki güzel oyuncu, açtı ağzını yumdu gözünü.