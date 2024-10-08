Aslında oğlu da çok ünlü! Türk sinemasının duayen oyuncusu Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz yönetmeni Kartal Tibet’in oğlu kim biliyor musunuz?

Yer aldığı " Çalıkuşu", "Fatih'in Fedaisi", "Küçük Hanımefendi", Karaoğlan-Altay'dan Gelen Yiğit", "Ömre Bedel Kız", "Bir Millet Uyanıyor", ""Tarkan" ve "Yumurcak" gibi pek çok Türk filmde ve diziye imzasını atan Kartal Tibet'in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı Kartal Tibet'in üvey oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu bir çok kişi bilmiyordu. Üç yıl önce hayata veda eden Kartal Tibet'in aslında üvey oğlu da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu. İşte Kartal Tibet'in oyuncu oğlu…