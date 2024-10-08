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Aslında oğlu da çok ünlü! Türk sinemasının duayen oyuncusu Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz yönetmeni Kartal Tibet’in oğlu kim biliyor musunuz?

Yer aldığı " Çalıkuşu", "Fatih'in Fedaisi", "Küçük Hanımefendi", Karaoğlan-Altay'dan Gelen Yiğit", "Ömre Bedel Kız", "Bir Millet Uyanıyor", ""Tarkan" ve "Yumurcak" gibi pek çok Türk filmde ve diziye imzasını atan Kartal Tibet'in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı Kartal Tibet'in üvey oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu bir çok kişi bilmiyordu. Üç yıl önce hayata veda eden Kartal Tibet'in aslında üvey oğlu da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu. İşte Kartal Tibet'in oyuncu oğlu…

Giriş Tarihi: 08.10.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:52
Aslında oğlu da çok ünlü! Türk sinemasının duayen oyuncusu Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz yönetmeni Kartal Tibet’in oğlu kim biliyor musunuz?

Yeşilçam'ın duayen ismi, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in hayata veda etmesinin üstünden tam 3 yıl geçti. Tibet, 27 Mart 1938'de öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Kariyeri boyunca 200'den fazla dizi ve filmde başrol oynayan sanatçı, senarist ve yönetmen olarak da çok sayıda sinema ve televizyon yapımına ismini altın harflerle yazdırdı.

Aslında oğlu da çok ünlü! Türk sinemasının duayen oyuncusu Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz yönetmeni Kartal Tibet’in oğlu kim biliyor musunuz?

Ankara Çocuk Radyosu'nun temsillerinde henüz 10 yaşındayken sahneye çıkan Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'ndeki "Ayşe Abla" piyeslerinde başrol konuşmaya başladı ve ardından Devlet Tiyatrolarındaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde oynadı.

Aslında oğlu da çok ünlü! Türk sinemasının duayen oyuncusu Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz yönetmeni Kartal Tibet’in oğlu kim biliyor musunuz?

Okuduğu şiirle ilk, orta, lise ve üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda Ankara birincisi olan Kartal Tibet, Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından beden eğitimi öğretmenliği yaptı ve daha sonra babasının isteğiyle hukuk fakültesini bitirdi.

Aslında oğlu da çok ünlü! Türk sinemasının duayen oyuncusu Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz yönetmeni Kartal Tibet’in oğlu kim biliyor musunuz?

Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak 1960'da Albert Camus'un yazıp, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı.

Aslında oğlu da çok ünlü! Türk sinemasının duayen oyuncusu Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz yönetmeni Kartal Tibet’in oğlu kim biliyor musunuz?

Kuruluşunda yer aldığı Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nde 4 piyes yöneten ve 20 oyunda rol alan usta sanatçı, bu yılları "Kendi işimi kendi yapma arzum vardı. Çünkü daha gençtim ve başarılı olamazsam Devlet Tiyatrosu beni bekliyordu." ifadeleriyle aktarmıştı.

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