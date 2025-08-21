Trend
'Asmalı Konak' kadınları 25 yıl sonra 'Sümbül Karadağ'ın kapısını çaldı: Selda Alkor'a sürpriz ziyaret! "Zamanı büktük"
Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde olduğu, bir döneme damga vuran 'Asmalı Konak' dizisinin unutulmaz kadınları, usta oyuncu Selda Alkor'u ziyaret etti. O anlar sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.
Giriş Tarihi: 21.08.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:28