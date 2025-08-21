Trend Galeri Trend Magazin 'Asmalı Konak' kadınları 25 yıl sonra 'Sümbül Karadağ'ın kapısını çaldı: Selda Alkor'a sürpriz ziyaret! "Zamanı büktük"

'Asmalı Konak' kadınları 25 yıl sonra 'Sümbül Karadağ'ın kapısını çaldı: Selda Alkor'a sürpriz ziyaret! "Zamanı büktük"

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde olduğu, bir döneme damga vuran 'Asmalı Konak' dizisinin unutulmaz kadınları, usta oyuncu Selda Alkor'u ziyaret etti. O anlar sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:28
2002-2003 yıllarında atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede izleyicilerin hafızasına kazınarak bir döneme damga vuran "Asmalı Konak", sadece hikayesiyle değil, güçlü karakterleri ve unutulmaz oyuncu kadrosuyla da hafızalara kazınd.

Aşkı, aile bağlarını ve dramatik olayları bir araya getiren dizi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırarken, yıllar sonra da konuşulmaya devam ediyor.

Bu unutulmaz dizinin kadın oyuncuları, yıllar sonra bir araya gelerek dizide Sümbül Karadağ karakterini canlandıran usta oyuncu Selda Alkor'u ziyaret etti.

Hayriye karakterine hayat veren Goncagül Sunar, Lale rolüyle izleyici karşısına çıkan Aysun Metiner ve Fatma karakterini canlandıran Nihal Menzil, Selda Alkor'un evine giderek hem eski günleri yad etti hem de dizinin hatıralarını tazeledi.

O anları Alkor ve Sunar sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etmedi.

Goncagül Sunar yayınladığı karelere ise, "Sürpriz ziyaret, sürpriz buluşma. Resmen zamanı büktük ve çok özleşmişiz" notunu düştü.

Öte yandan aynı dizide dizide Dilara karakteriyle akıllarda yer edinen Selda Özer'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. 63 yaşındaki ünlü oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı.

Genellikle rol aldığı sorunlu karakterlerle tanınan Selda Özer'in yıllar içindeki değişimi şoke etti.

Şimdilerde 64 yaşında olan Selda Özer, son haliyle gündem oldu. Ünlü ismi görenler tanıyamadı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Selda Özer, şimdilerde Bodrum'da doğayla iç içe sakin bir hayat sürüyor.

Oldukça değiştiği gözlenen Selda Özer'e yıllar acımadı.

SELDA ÖZER KİMDİR?

Selda Özer kimdir, Selda Özer, 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İş hayatına manken olarak başlamıştır. Mudo'nun yüzü olmuştu.

1999 yılında çekilen, Ferzan Özpetek'in yönettiği "Harem Suare" filminde birçok yabancı oyuncunun yanında Haluk Bilginer, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın, Ayla Algan ile birlikte oynamıştır.

1996 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı "Şehnaz Tango" adlı dizide oynadı. 2003 yılında senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı "Asmalı Konak" adlı dizide Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu ile birlikte oynadı.

"İstanbul Masalı" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Gördüm gibi oyuncularla birlikte oynarken Sahika karakterini canlandırmıştır.

MERAL ZEREN'E DE YILLAR ACIMADI

Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Sunal, unutulmaz filmleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Onunla birlikte birçok projede yer alan ve Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Meral Zeren de hafızalara kazınan oyuncular arasında yerini aldı.

Özellikle Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner gibi yapımlarda Kemal Sunal'ın partneri olarak izleyicinin karşısına çıkan Zeren, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi.

Ancak yıllar içinde gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan usta oyuncu, zaman zaman hayranlarının ilgisiyle yeniden gündeme geliyor.

Zeren, son olarak bir hayranının paylaştığı fotoğraf aracılığıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Onu uzun yıllar sonra görenler, büyük değişimine şaşırmadan edemedi.

Türk sinemasında unutulmaz rollere imza atan Meral Zeren, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini tamamlamadan sahne hayatına adım atan Zeren, henüz 13 yaşında şarkıcılık yapmaya başladı.

Yeşilçam'da hızla yükselen kariyeri boyunca sayısız filmde başrol oynayan Meral Zeren, özellikle komedi ve macera türündeki yapımlarda boy gösterdi. 1970'li yıllarda Türk Sanat Müziği'ne yönelerek Selami Şahin'den ders aldı ve sahnelere solist olarak geri döndü.

Oyunculuk ve müzik kariyerini aynı anda yürüten Meral Zeren, 1979 yılında Kalbinden Atma Beni / Hercai isimli 45'lik plak çalışmasını çıkardı. Sinemadaki son büyük rolü ise 1980 yapımı Banker Bilo filminde oldu.

1980'li yıllarda tiyatroya yönelen sanatçı, Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı adlı müzikallerde rol aldı. 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle televizyona dönüş yaptı. Ancak en büyük çıkışlarından birini, 1986 yılında başladığı assolistlik kariyeriyle yakaladı. 1990'lı yıllara kadar sahnelerde büyük ilgi gören sanatçı, gazino kültürünün sona ermesiyle birlikte sahnelere veda etti.

Televizyon dizileri ve filmlerinde yer almaya devam eden Meral Zeren, zamanla gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Bebek'teki evinde kedileriyle birlikte yaşamını sürdüren usta sanatçı, zaman zaman sahile inerek Boğaz'ın keyfini çıkardığını belirtiyor.

Ancak onun hakkında sosyal medyada çıkan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Zeren, adına açılan sahte hesaplara ve yanlış bilgilere karşı hayranlarını uyardı.