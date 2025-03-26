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Asmalı Konak'ın yıldız ismiydi...Selda Özer şimdi tanınmaz halde...

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Asmalı Konak dizisinde Dilara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selda Özer'i görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 08:10
Asmalı Konak’ın yıldız ismiydi...Selda Özer şimdi tanınmaz halde...

atv ekranlarında yayınladığı yıllarda reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisi bir döneme damga vurmuştu. Dizideki Dilara karakteriyle akıllarda yer edinen Selda Özer'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. 63 yaşındaki ünlü oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı.

Asmalı Konak’ın yıldız ismiydi...Selda Özer şimdi tanınmaz halde...

Bir dönemin en popüler dizilerinde rol alan Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Asmalı Konak’ın yıldız ismiydi...Selda Özer şimdi tanınmaz halde...

Genellikle rol aldığı kötü karakterlerle tanınan Selda Özer'in yıllar içindeki değişimi şoke etti.

Asmalı Konak’ın yıldız ismiydi...Selda Özer şimdi tanınmaz halde...

İŞTE ASMALI KONAK'IN DİLARA'SI SELDA ÖZER'İN SON HALİ...

Asmalı Konak’ın yıldız ismiydi...Selda Özer şimdi tanınmaz halde...

Oldukça değiştiği gözlenen Selda Özer'e yıllar acımadı.