Asmalı Konak’ın yıldız ismiydi...Selda Özer şimdi tanınmaz halde...

atv ekranlarında yayınladığı yıllarda reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisi bir döneme damga vurmuştu. Dizideki Dilara karakteriyle akıllarda yer edinen Selda Özer'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. 63 yaşındaki ünlü oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı. Bir dönemin en popüler dizilerinde rol alan Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Genellikle rol aldığı kötü karakterlerle tanınan Selda Özer'in yıllar içindeki değişimi şoke etti. İŞTE ASMALI KONAK'IN DİLARA'SI SELDA ÖZER'İN SON HALİ... Oldukça değiştiği gözlenen Selda Özer'e yıllar acımadı. Şimdilerde 63 yaşında olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanıyoır. Selda Özer, şimdilerde Bodrum'da doğayla iç içe sakin bir hayat sürüyor. SELDA ÖZER KİMDİR? Selda Özer kimdir, Selda Özer, 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İş hayatına manken olarak başlamıştır. Mudo'nun yüzü olmuştu. 1999 yılında çekilen, Ferzan Özpetek'in yönettiği 'Harem Suare' filminde birçok yabancı oyuncunun yanında Haluk Bilginer, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın, Ayla Algan ile birlikte oynamıştır. 1996 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı 'Şehnaz Tango' adlı dizide oynadı. 2003 yılında senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı 'Asmalı Konak' adlı dizide Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu ile birlikte oynadı. 'İstanbul Masalı' adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Gördüm gibi oyuncularla birlikte oynarken Sahika karakterini canlandırmıştır. İşte yıllara meydan okuyan ünlü isimler... Şarkılarıyla programa damga vuran usta sanatçı 81 yaşında olmasına rağmen görüntüsüyle yıllara meydan okudu. 81 yaşındaki Türk Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, sosyal medyanın gündemine oturdu. YILLARA MEYDAN OKUYOR