Trend Galeri Trend Magazin Asmalı Konak'ta Özcan Deniz'in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Asmalı Konak'ta Özcan Deniz'in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir dönem atv ekranlkarında reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisinde Dilara karakterine can veren Selda Özer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 20.06.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:48
Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

atv ekranlarında yayınladığı yıllarda reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisi bir döneme damga vurmuştu. Dizideki Dilara karakteriyle akıllarda yer edinen Selda Özer'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. 65 yaşındaki ünlü oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir dönemin en popüler dizilerinde rol alan Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

Genellikle rol aldığı kötü karakterlerle tanınan Selda Özer'in yıllar içindeki değişimi şoke etti.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

İŞTE ASMALI KONAK'IN DİLARA'SI SELDA ÖZER'İN SON HALİ...

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

Oldukça değiştiği gözlenen Selda Özer'e yıllar acımadı.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanıyoır.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

Selda Özer, şimdilerde Bodrum'da doğayla iç içe sakin bir hayat sürüyor.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

SELDA ÖZER KİMDİR?

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

Selda Özer kimdir, Selda Özer, 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İş hayatına manken olarak başlamıştır. Mudo'nun yüzü olmuştu.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

1999 yılında çekilen, Ferzan Özpetek'in yönettiği "Harem Suare" filminde birçok yabancı oyuncunun yanında Haluk Bilginer, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın, Ayla Algan ile birlikte oynamıştır.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

1996 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı "Şehnaz Tango" adlı dizide oynadı.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

2003 yılında senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı "Asmalı Konak" adlı dizide Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu ile birlikte oynadı.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

"İstanbul Masalı" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Gördüm gibi oyuncularla birlikte oynarken Sahika karakterini canlandırmıştır.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

İşte yıllara meydan okuyan ünlü isimler...

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

Şarkılarıyla programa damga vuran usta sanatçı 81 yaşında olmasına rağmen görüntüsüyle yıllara meydan okudu.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

81 yaşındaki Türk Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı

YILLARA MEYDAN OKUYOR
Programda dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren usta sanatçı sesiyle ve görüntüsüyle programdakileri gölgede bıraktı.

Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı
Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı
Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı
Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı
Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı
Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı
Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı
Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer’in son halini görenler gözlerine inanamadı