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Asmalı Konak'ta Özcan Deniz'in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer'in son halini görenler gözlerine inanamadı
Asmalı Konak'ta Özcan Deniz'in ablasıydı... Ünlü oyuncuya yıllar acımadı! Selda Özer'in son halini görenler gözlerine inanamadı
Bir dönem atv ekranlkarında reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisinde Dilara karakterine can veren Selda Özer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 20.06.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:48