Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti! Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları! "Unutmadık, unutturmayacağız"
6 Şubat 2023'te 11 ilimizi etkileyen ve 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin 3. yılında, sanat camiasından duygulandıran paylaşımlar geldi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Paylaşımlarda acının hala ilk günkü kadar taze olduğu bir kez daha hatırlatıldı.
Giriş Tarihi: 06.02.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 10:58