Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti! Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları! "Unutmadık, unutturmayacağız"

6 Şubat 2023'te 11 ilimizi etkileyen ve 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin 3. yılında, sanat camiasından duygulandıran paylaşımlar geldi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Paylaşımlarda acının hala ilk günkü kadar taze olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 10:58
6 Şubat 2023 gece saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7.7 ile sarsıldı. Bu deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'ı etkiledi. 11 ili yıkan depremden 9 saat sonra bu kez Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Toplam 110 saniye süren iki depremden, bölgede yaşayan 14 milyon kişi etkilendi. 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken, 107 bin kişi yaralandı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu depremlerin üzerinden üç sene geçti. Sanat ve eğlence dünyasının birbirinden ünlü isimleri, asrın felaketinin yıl dönümünde üzüntülerini dile getirerek, hayatını kaybedenleri andı.

SİBEL CAN

ÇAĞLA ŞIKEL

HÜLYA AVŞAR

İBRAHİM TATLISES

ALİŞAN

ZİYNET SALİ

BURCU KARA

AŞKIN NUR YENGİ

MELEK BAYKAL

MUAZZEZ ERSOY

NEBAHAT ÇEHRE

İBRAHİM BÜYÜKAK

NERGİZ KUMBASAR

SEDA BAKAN

SONER SARIKABADAYI

SİMGE SAĞIN

SERDAR ORTAÇ

SAFİYE SOYMAN

BAŞAK DİZER

BAHAR ŞAHİN

NAZAN KESAL

YAĞMUR YÜKSEL

AHU YAĞTU