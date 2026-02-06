Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti! Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları! "Unutmadık, unutturmayacağız"

6 Şubat 2023 gece saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7.7 ile sarsıldı. Bu deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'ı etkiledi. 11 ili yıkan depremden 9 saat sonra bu kez Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Toplam 110 saniye süren iki depremden, bölgede yaşayan 14 milyon kişi etkilendi. 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken, 107 bin kişi yaralandı.