atv dizilerini izleyip Müslüman oldu! Türk yapımları ABD’li kadının hayatını değiştirdi

atv'nin dünyayı kasıp kavuran Bozdağ Film imzalı tarihi yapımları, bu kez bir ekran başarısının çok ötesine geçerek sıra dışı bir hidayet öyküsüne vesile oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kristy Kous, ekran başında hayranlıkla izlediği dizilerdeki Türk kültüründen, adalet anlayışından ve güçlü aile bağlarından etkilenerek hayatını değiştirecek bir karar aldı. Müslüman olmaya karar veren Kous, dizilerde izlediği atmosferi yerinde görmenin kendisi için özel bir deneyim olduğunu dile getirdi.