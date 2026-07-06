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atv dizilerini izleyip Müslüman oldu! Türk yapımları ABD'li kadının hayatını değiştirdi

atv'nin dünyayı kasıp kavuran Bozdağ Film imzalı tarihi yapımları, bu kez bir ekran başarısının çok ötesine geçerek sıra dışı bir hidayet öyküsüne vesile oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kristy Kous, ekran başında hayranlıkla izlediği dizilerdeki Türk kültüründen, adalet anlayışından ve güçlü aile bağlarından etkilenerek hayatını değiştirecek bir karar aldı. Müslüman olmaya karar veren Kous, dizilerde izlediği atmosferi yerinde görmenin kendisi için özel bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 09:38
atv dizilerini izleyip Müslüman oldu! Türk yapımları ABD’li kadının hayatını değiştirdi

atv'nin Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizileri, dünyanın dört bir yanında izleyicilerle buluşmaya devam ederken; yapımların uluslararası izleyiciler üzerindeki etkisi de dikkat çekici hikayelere vesile oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelen Kristy Kous, Bozdağ Film imzalı dönem dizilerini izledikten sonra Türk kültürüne, geleneklerine ve tarihi mirasına büyük bir ilgi duymaya başladı.

atv dizilerini izleyip Müslüman oldu! Türk yapımları ABD’li kadının hayatını değiştirdi

Dizilerde gördüğü aile bağları, inanç, adalet, misafirperverlik ve geleneksel değerlerden etkilendiğini ifade eden Kous, bu ilginin zamanla Türkiye'ye duyduğu sevgiye dönüştüğünü belirtti.

atv dizilerini izleyip Müslüman oldu! Türk yapımları ABD’li kadının hayatını değiştirdi

MÜSLÜMAN OLDU
Türkiye'ye geldikten sonra bu coğrafyaya hayran kaldığını söyleyen Kristy Kous, yaşadığı manevi yolculuğun ardından Müslüman olmaya karar verdiğini de paylaştı.

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atv dizilerini izleyip Müslüman oldu! Türk yapımları ABD’li kadının hayatını değiştirdi

'BOZDAĞ FİLM PLATOLARI'NDAN ÇOK ETKİLENDİM'
Türkiye ziyaretinde Bozdağ Film Platoları'nı da gezen Kous, dizilerde izlediği atmosferi yerinde görmenin kendisi için özel bir deneyim olduğunu dile getirdi. Platodan çok etkilendiğini belirten Kous, tarihî dekorları, kültürel deneyim alanlarını ve plato atmosferini çok sevdiğini ifade ederek herkesin burayı mutlaka ziyaret etmesini tavsiye etti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör