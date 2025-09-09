Trend Galeri Trend Magazin atv en iyilerle, sizlerle... Yeni yayın dönemi tanıtımı heyecan yarattı!

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine 'merhaba' dedi! Yeni yayın döneminin tanıtımı, ekranlara geldi. İşte heyecan yaratan o tanıtım!

Giriş Tarihi: 09.09.2025 21:18
Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi.

Reyting rekorları kıran dizilerin ve programların yer aldığı tanıtım filmi bu akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu.

Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki stüdyolarda gerçekleştirildi.

En iyiler yine atv'de

Yeni yayın dönemi tanıtımı yayınlandı! ATV en iyilerle, sizlerle...

Sezon finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri, 'Kuruluş Orhan', 'Can Borcu' merakla beklediği yeni bölümleriyle önümüzdeki günlerde ekranda olacak.

Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım, yayınlanan tanıtım filminde bir araya geldi.

Yeni sezonla birlikte ekrana gelmeye hazırlanan dört yeni dizi 'Gözleri Karadeniz', 'Aşk ve Gözyaşı', 'Aynadaki Yabancı' ve 'Abi' atv tanıtımında izleyici karşısına çıktı.

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Karadeniz'in asi sularında büyüyen Azil'in, geçmişine dair tüm sırlarını bulduğu hem de yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürüklendiği hikayesi "Gözleri Karadeniz", Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması, başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı "Aşk ve Gözyaşı", Dışarıdan kusursuz gibi görünen bir hayatın ardındaki karanlık sırları ve bir annenin evladı için verdiği büyük mücadeleyi, kimlik ve yeniden doğuş temalarıyla ekrana taşıyacak olan "Aynadaki Yabancı", Farklı konusu ve dev prodüksiyonuyla izleyiciyi ekran başına çekecek olan, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı "A.B.İ" ilk kez izleyici karşısına çıktı.

ATV'DE GÜNDÜZ KUŞAĞI

Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, Nursel Ergin'in sunduğu Mutfak Bahane izleyiciyi ekran başına toplayacak.

Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak.

Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle ve yayınlarıyla haberin merkezi yine atv olmaya devam edecek.

Milyonların izlediği dizilerin setlerinden haberler, kamera arkası görüntüler ve oyuncuların özel röportajlarının yer aldığı Dizi TV ise yine çok konuşulacak.