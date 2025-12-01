Trend Galeri Trend Magazin atv ödüllere doyamıyor!

atv ödüllere doyamıyor!

atv, yayınladığı dizi, programlar ve haber merkezi Moon Life dergisi ödül törenine damgasını vurdu. atv, Taşyapı Gala salonunda gerçekleştirilen törende toplamda 9 ödül aldı.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 12:11
atv ödüllere doyamıyor!

atv'nin dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel anı izleyici ile buluşturan, Pazar günlerinin keyifli programı Dizi TV "Yılın En İyi Dizi Programı" ödülüne layık görüldü.

atv ödüllere doyamıyor!

İlgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster "Yılın En İyi Yarışma Programı" ödülünü kazanırken

atv ödüllere doyamıyor!

"Yılın En iyi Erkek Haber Spikeri" ödülünü ise atv Ana Haber Bülteni spikeri Cem Öğretir aldı.

atv ödüllere doyamıyor!

atv'nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Kuruluş Orhan, altı dalda ödül kazandı.

atv ödüllere doyamıyor!

Kuruluş Orhan "Yılın Dizisi" ödülünü kazanırken "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Mert Yazıcıoğlu, "Yaşam Boyu Onur" ödülünü Cihan Ünal, "En İyi Kadın Karakter Oyuncusu" ödülünü Bennu Yıldırımlar, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü Çağrı Şensoy, "En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu" ödülünü Mahassine Merabet kazandı.

atv ödüllere doyamıyor!

Gecede Kuruluş Orhan ekibini temsilen Cihan Ünal, Bennu Yıldırımlar, Çağrı Şensoy, Sena Mercan, Dinç Daymen ve Tezhan Tezcan yer aldı.

atv ödüllere doyamıyor!

Oyuncular, aldıkları ödüllerin ardından yaptıkları kısa konuşmalarda mutluluklarını dile getirdiler.

atv ödüllere doyamıyor!