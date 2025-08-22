atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’nın okuma provası yapıldı!

Yönetmen koltuğunda Eda Toksöz'ün oturduğu, senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı, dışarıdan kusursuz gibi görünen bir hayatın ardındaki karanlık sırları ve bir annenin evladı için verdiği büyük mücadeleyi, kimlik ve yeniden doğuş temalarıyla ekrana taşıyacak.