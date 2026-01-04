atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında'dan yeni tanıtım!

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur.