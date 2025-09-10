ATV’nin yepyeni dizisi ‘Aynadaki Yabancı’nın ilk tanıtımı yayınlandı

atv'nin dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Azra, çocuğuyla birlikte Emirhan'ın karanlık gölgesinden kaçmaya çalışırken, orman yolunda kaderini değiştirecek bir kazayla yüz yüze gelir. Direksiyon başında, Türkiye'nin en ünlü estetik cerrahlarından Barış vardır. Bu beklenmedik karşılaşma, Azra'ya hayatının en büyük sırrını saklamanın kapısını açar. Emirhan'dan kurtulabilmek için Barış'tan yardım ister ve Barış, Azra'nın yüzünü tanınmaz hale getirerek ona ikinci bir kimlik armağan eder. Ama geçmişten kaçmak kolay değildir. Azra, çocuğu için yeniden evine döndüğünde, artık aynadaki yabancıyla yüzleşmek zorundadır. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı, merakla beklenen yeni dizi Aynadaki Yabancı, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. 'Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı: ''Bir anne evladı için nelerden vazgeçer?'' Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler de bulunuyor. Aynadaki Yabancı, çok yakında atv'de!