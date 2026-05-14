Trend Galeri Trend Magazin Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in en büyük gururu! Üçüzlerden Alin diplomasını aldı: "Yılların emeği ve sonucu"

Bir dönemin tescilli güzeli Neşe Erberk, şimdilerde Miami ve Türkiye arasında mekik dokuyor. Ünlü isim, üçüz kızlarından Alin'in elde ettiği büyük başarıyla gurur dolu anlar yaşadı. Erberk'in 'Gözyaşlarım içerisinde paylaşıyorum' dediği o paylaşım duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 14.05.2026 13:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 13:44
Podyumlardaki başarısını önce Türkiye, ardından Avrupa Güzellik Kraliçesi seçilerek taçlandıran, ardından kurduğu model ajansıyla iş dünyasında adından söz ettiren Neşe Erberk, bugünlerde anne olarak büyük bir gurur yaşıyor.

Vaktinin çoğunu Miami ve Türkiye arasında geçiren Erberk, üçüz kızlarından Alin Gurdikyan'ın yüksek lisans mezuniyetini kutladı.

Amerika'daki Miami Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Alin Gurdikyan, diplomasına kavuştu. Kızını bu mutlu gününde yalnız bırakmayan ünlü isim, törenden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Duygusal anlar yaşayan Neşe Erberk, paylaşımına şu notu düştü: "Alin'im bebeğim, psikoloji yüksek lisans programından mezun oldu… Tabii ki gözyaşlarım içerisinde… Her zamanki gibi yine gurur duyuyorum… Azmin sonucu…" Kızının başarısını kutlamaya devam eden Erberk, bir diğer fotoğrafın altına ise şu ifadeleri ekledi: "Alin'imiz, bebeğimiz, gurur kaynağımız… Yılların emeği ve sonucu…"

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, Erberk'in takipçilerinden çok sayıda tebrik ve beğeni

Sadece Alin değil, Erberk'in diğer kızları da eğitim hayatlarındaki başarılarıyla annelerinin izinden gidiyor.

2022 yılında Miss Turkey üçüncüsü seçilerek annesi gibi tescilli bir güzel olduğunu kanıtlayan Selin Gurdikyan, geçtiğimiz yıl Florida International University'nin Tıp Fakültesi'nden mezun olarak "Doktor" ünvanını almıştı.

Güzelliğiyle olduğu kadar zekasıyla da hayran bırakan Selin'in ardından, Alin'in de psikoloji alanında uzmanlığını alması, ünlü ismi adeta bulutların üzerine çıkardı.

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermedi.