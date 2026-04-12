Avrupa Yakası’nın Yaprak’ı Hale Caneroğlu yıllardır içinde tuttuğu sırrı açıkladı! Bu hastalıkta mücadele ediyormuş... "Beni yargılamanızdan koruyorum"

Avrupa Yakası'nda "Yaprak" karakteriyle akıllara kazınan Hale Caneroğlu, dizinin ardından ekranlara veda ederek gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan Caneroğlu son olarak yıllardır gizlediği hastalığını, "Beni yargılamanızdan koruyorum" sözleriyle ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 17:01
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırarak Türk televizyon tarihinin en sevilen komedi yapımlarından biri haline gelen Avrupa Yakası, güçlü oyuncu kadrosu ve karakterleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Dizide "Yaprak" karakterine hayat veren Hale Caneroğlu ise bu rolle hafızalara kazınmıştı.

Dizinin ardından oyunculuğa ara veren ve uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren Caneroğlu, katıldığı bir televizyon programında yıllar sonra ilk kez dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Günler önce yaptığı TEDx konuşmasında "bipolar" olduğunu açıkladığını hatırlatan oyuncu, sürece dair samimi ifadeler kullandı.

"BENİ YARGILAMANIZDAN KORUYORUM"

Hastalığını ilk kez açıklayan Caneroğlu , "Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim. Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıkladığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan, bana olan inancınızı ve saygınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

İÇİNDE TUTTUĞU HASTALIĞINI AÇIKLAYAN DİĞER İSİM MÜGE BOZ OLMUŞTU!

Basketbolcu eşi Caner Erdeniz, kızları Vina ve kucaklarına yeni aldıkları oğulları Rika ile mutlu aile tablosunun simgesi haline gelen Müge Boz, bu kez neşeli bir tatil karesiyle değil, duygusal bir itirafla gündemde.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıllardır gizlediği hastalığını tüm çıplaklığıyla anlattı.

Müge Boz 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı: "Öldürmez ama süründürür..." | Video

"VÜCUDUMDAKİ İZLERİ GİZLEMEKTEN YORULDUM"

Tam 20 yıldır Sedef hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Boz, hastalığın fiziksel etkileri kadar psikolojik yüküne de değindi.

"Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir" diyerek yaşadığı zorluğu ifade eden oyuncu, yıllarca süren inkar sürecinin ardından artık kabulleniş aşamasına geçtiğini belirtti.

DETOKS KAMPININ GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Boz, son günlerde katıldığı detoks kampıyla ilgili yanlış anlaşılmaları da düzeltti.

Bu kampa keyiften veya zayıflama kaygısıyla katılmadığını vurgulayan Boz; "Kendim için, iyileşmek için geldim" dedi. Artık bu süreçteki deneyimlerini paylaşarak, aynı dertten muzdarip takipçilerine ışık olmayı hedefliyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ŞARKICI AYDİLGE DE KENDİ HASTALIĞINA DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI!

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aydilge'nin yllardır mutlu süren bir evliği var. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı cilt rengine yapılan zorbalığa sessiz kalmadı.

Ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Dış görünüşü, makyajı ve cilt rengi üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, vitiligo hastası olduğunu açıkladı.

"KİMSEYE MAKUL BİR GÜZELLİK BORCUM YOK"

Sanatçı, yaptığı paylaşımda beden algısı üzerinden yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimseye makul bir güzellik borcum yok" ifadelerini kullandı.

"VİTİLİGO HASTASIYIM"

Aydilge, şunları söyledi: Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.

BİRBİRİMİZE ZORBALIK YAPIYORUZ

Aydilge, sözlerine şöyle devam etti; "Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var."

"Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim.

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.